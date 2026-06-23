Ένας φίλαθλος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν, στο Αμάν της Ιορδανίας, καθώς ποδοπατήθηκαν στην πλατεία Χασεμί όπου είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την Αλγερία για το Μουντιάλ 2026.

Όπως αναφέρει το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων, μεγάλος αριθμός φιλάθλων είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Χασεμί στο Αμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας, για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με την Αλγερία.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων, με την Ιορδανία να κυνηγάει την πρώτη της νίκη, να προηγείται αλλά τελικά να ηττάται με 1-2 και να χάνει τις όποιες ελπίδες είχε για πρόκριση στους «32».

Το αγωνιστικό, όμως, περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς στην πλατεία Χασεμί εννιά άτομα ποδοπατήθηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου εξ αυτών.