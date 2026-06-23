Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ με τα γκολ που πέτυχε στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν και η FIFA τον αποθέωσε με ανάρτησή της στα social media.

Το Μουντιάλ 2026 δεν άρχισε καλά για τον CR7 τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, καθώς ήταν κακός στο 1-1 με το Κονγκό, στην 2η αγωνιστική των ομίλων όμως τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα.

Ο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές στο 5-0 επί της Γκάνας και έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά και ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας στη διοργάνωση, με 10 γκολ, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Εουσέμπιο.

Λογικό ήταν, επομένως, να είναι χαμογελαστός μετά το τέλος του αγώνα και λογικό ήταν να τον αποθεώσει και η FIFA με ανάρτησή της στα social media, όπου ξεχώρισε και το ειδικό γραφικό, με τον Ρονάλντο σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει αγωνιστεί και έχει σκοράρει.