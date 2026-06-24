Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ είχε κάνει… μάγια στον Χάρι Κέιν για να μη σκοράρει στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Γκάνα για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και τώρα τα έλυσε.

Ο Γκανέζος πνευματιστής, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, είχε αποφασίσει να… επέμβει για να πάρει θετικό αποτέλεσμα η εθνική ομάδα της χώρας του στο ματς με τους Άγγλους, οπότε έκανε μάγια στον Κέιν για να μην σκοράρει.

Αυτό είχε πει ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ πριν το παιχνίδι και από τη στιγμή που το ματς έληξε 0-0, με τον Κέιν να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία στα τελευταία λεπτά, μάλλον πίστεψε πως όντως έπιασαν τα μάγια του.

Έτσι, μία μέρα μετά το παιχνίδι, ανεβασμένος ψυχολογικά μετά τον βαθμό που πήρε η Γκάνα, αποφάσισε να… απελευθερώσει τον σέντερ φορ της Αγγλίας, κάνοντας τα απαραίτητα ξόρκια για να λυθούν τα μάγια.

«Τώρα θα απελευθερώσω τον Χάρι Κέιν, ώστε στο επόμενο παιχνίδι του να μπορέσει να σκοράρει. Χάρι, θα έρθω να σε επισκεφθώ. Μην προσβληθείς. Είμαστε φίλοι», ανέφερε ο Μπόνσαμ μέσω των social media.