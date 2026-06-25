Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, πανικό στους δρόμους, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και έναν απολογισμό που αυξάνεται όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες, κατά διάφορες πηγές, ξεπερνούν τους 1.000. Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς πολλές περιοχές παραμένουν δύσκολα προσβάσιμες και άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το μεγαλύτερο βάρος της καταστροφής έχει πέσει στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία βόρεια του Καράκας, η οποία κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής. Εκεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ διασώστες, στρατός, πυροσβεστική και εθελοντές επιχειρούν ασταμάτητα μέσα στα χαλάσματα.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: En la Guaira, Playa Grande colapsaron más de 4 edificios al mismo tiempo: Oasis Beach, Punta Brisas, Punta Brava y las Palmas. pic.twitter.com/S5KDOaD0fK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Δύο ισχυροί σεισμοί μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Η καταστροφή ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Βενεζουέλα.

Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε δεύτερος, ακόμη ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Οι δύο σεισμοί περιγράφονται από σεισμολόγους ως σεισμικό «doublet», δηλαδή δύο μεγάλα σεισμικά γεγονότα με ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την καταστροφική επίδραση των δονήσεων, καθώς κτίρια που είχαν ήδη υποστεί βλάβες από την πρώτη δόνηση χτυπήθηκαν αμέσως ξανά από τη δεύτερη.

Aerial footage of destruction in La Guaira, Venezuela pic.twitter.com/4yDhXS6VBb — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 25, 2026

Ο ισχυρότερος σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, στοιχείο που συνήθως αυξάνει τις ζημιές στην επιφάνεια, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με παλαιά ή ευάλωτα κτίρια.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο

Η Λα Γκουάιρα έχει αναδειχθεί ως η πιο σκληρά πληγείσα περιοχή.

Εναέρια πλάνα δείχνουν κατεστραμμένες γειτονιές, κτίρια που έχουν καταρρεύσει και δρόμους γεμάτους συντρίμμια. Οι αρχές έχουν επικεντρώσει εκεί μεγάλο μέρος των σωστικών δυνάμεων, καθώς εκτιμάται ότι άγνωστος αριθμός ανθρώπων παραμένει κάτω από τα ερείπια.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον κυβερνήτη της πολιτείας και τις τοπικές αρχές, καθώς πρόκειται για μία από τις περιοχές όπου πρέπει να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές σε όλη την πληγείσα ζώνη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν σε σημεία όπου ακούγονται φωνές εγκλωβισμένων.

Ya, tengo acceso a las Red Sociak X sin VPN y le AGRADEZCO CON TODO MI CORAZÓN A VPN POR EXISTIR Y APOYAR A VENEZUELA. Gracias! Que Dios bendiga a VPN! pic.twitter.com/Su9pJ8bJRW — VENEZUELA, PUEBLO DE LIBERTADORES. (@WolfgangNu90599) June 25, 2026

Καταρρεύσεις και στο Καράκας

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο Καράκας.

Κτίρια κατέρρευσαν σε συνοικίες της πρωτεύουσας, ενώ κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους μόλις άρχισαν οι δονήσεις. Πολλοί δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους, φοβούμενοι μετασεισμούς ή νέες καταρρεύσεις.

#Mundo 🌎🇻🇪 Tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela, decenas de residentes permanecen en las calles de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, por temor a posibles réplicas.



⚠️ La incertidumbre llevó a muchas familias a abandonar temporalmente sus… pic.twitter.com/skMM8h6vIR — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

Σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους, οικογένειες πέρασαν τη νύχτα με κουβέρτες, νερό και λίγα προσωπικά αντικείμενα, περιμένοντας ενημέρωση για την κατάσταση των κτιρίων τους.

Το μετρό και σιδηροδρομικές γραμμές ανεστάλησαν, σχολεία έκλεισαν, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν στην ηλεκτροδότηση, στην υδροδότηση, στις τηλεπικοινωνίες και στο οδικό δίκτυο.

Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο

Σημαντικές ζημιές υπέστη και το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, το βασικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Καράκας.

Η λειτουργία του ανεστάλη, γεγονός που περιπλέκει τις επιχειρήσεις μεταφοράς βοήθειας και εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης από το εξωτερικό.

Σε βίντεο από το σημείο φαίνονται ζημιές σε τμήματα των εγκαταστάσεων, ενώ επιβάτες και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εν μέσω πανικού.

Ακούγονται φωνές μέσα από τα συντρίμμια

Οι πιο δραματικές εικόνες έρχονται από τα σημεία όπου διασώστες επιχειρούν σε κατεστραμμένα κτίρια.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από Βενεζουελάνους δημοσιογράφους και χρήστες στα social media καταγράφουν στιγμές αγωνίας, με ανθρώπους να φωνάζουν μέσα από τα χαλάσματα και συγγενείς να περιμένουν γύρω από τα σημεία κατάρρευσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, διασώστες σκαρφαλώνουν σε μισογκρεμισμένα κτίρια, απομακρύνουν συντρίμμια με τα χέρια και επιχειρούν υπό τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, κάνοντας το έργο τους ακόμη πιο επικίνδυνο.

Χιλιάδες αγνοούμενοι ή μη εντοπισμένοι

Η αγωνία μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Πλατφόρμες καταγραφής και οργανώσεις που παρακολουθούν την κατάσταση αναφέρουν χιλιάδες ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ή δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Οι αριθμοί παραμένουν ρευστοί, καθώς σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι πάντα σαφές ποιοι είναι εγκλωβισμένοι, ποιοι έχουν μετακινηθεί, ποιοι βρίσκονται σε νοσοκομεία και ποιοι απλώς δεν έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνο ή διαδίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), περισσότερα από 100 κτίρια κατέρρευσαν, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 30.000.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι σημαντικά βαρύτερος, ειδικά όσο τα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε περιοχές που παραμένουν αποκλεισμένες.

Ηλικιωμένος αγκαλιάζει τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού

Μέσα στην τραγωδία, ορισμένες ανθρώπινες εικόνες συγκλονίζουν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του τη στιγμή που αρχίζει ο σεισμός. Ο άνδρας, αντί να φύγει, σηκώνεται, πλησιάζει τη σύζυγό του και την αγκαλιάζει, προσπαθώντας να την προστατεύσει όσο η δόνηση συνεχίζεται.

Το βίντεο έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες στα social media, καθώς αποτυπώνει με λιτό και δυνατό τρόπο τον φόβο, την αγάπη και την ανθρώπινη αντίδραση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάους.

Σώζουν ανθρώπους και ζώα από τα ερείπια

Στα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται και προσπάθειες διάσωσης ζώων.

Σε ένα από αυτά, διασώστες δίνουν νερό σε σκυλάκι που έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια, προσπαθώντας να το κρατήσουν ζωντανό μέχρι να μπορέσουν να το απεγκλωβίσουν.

Σε άλλο βίντεο, άνδρας φαίνεται να επιστρέφει στο σπίτι του για να απομακρύνει τα σκυλιά του, παρά τον κίνδυνο νέων δονήσεων ή κατάρρευσης.

Οι εικόνες αυτές δεν αλλάζουν την κλίμακα της καταστροφής, αλλά δείχνουν την ανθρώπινη πλευρά της τραγωδίας και την προσπάθεια πολιτών και διασωστών να σώσουν ό,τι μπορούν.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέους κινδύνους

Το USGS έχει προειδοποιήσει ότι οι απώλειες μπορεί να αυξηθούν, καθώς οι σεισμοί έπληξαν περιοχές με ευάλωτα κτίρια και υψηλή πυκνότητα πληθυσμού.

Πέρα από τις καταρρεύσεις, υπάρχουν φόβοι για δευτερογενείς κινδύνους, όπως κατολισθήσεις και ρευστοποίηση εδαφών, ιδίως σε ορεινές ή παράκτιες περιοχές.

Η μορφολογία της Λα Γκουάιρα και άλλων περιοχών αυξάνει την ανησυχία ότι οι ζημιές μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερες από όσο δείχνουν οι πρώτες εικόνες.

Διεθνής κινητοποίηση

Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται για την αποστολή βοήθειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης, ιατρικής βοήθειας και ανθρωπιστικού υλικού. Βοήθεια έχουν προσφέρει επίσης χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν έτοιμες να συνδράμουν με διασώστες και εξοπλισμό.

Ο ΟΗΕ έχει καλέσει σε άμεση διεθνή στήριξη, επισημαίνοντας ότι η Βενεζουέλα βρισκόταν ήδη σε ανθρωπιστικά πιεσμένη κατάσταση πριν από τους σεισμούς.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση στην επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε καταστάσεις διάσωσης η δυνατότητα επικοινωνίας μπορεί να γίνει ζήτημα ζωής και θανάτου.

Ταμείο 200 εκατ. δολαρίων

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών.

Τα χρήματα αναμένεται να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις διάσωσης, αποκατάσταση βασικών υποδομών, στήριξη νοσοκομείων, προσωρινή στέγαση και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Ερυθρός Σταυρός και άλλοι οργανισμοί ζητούν πόσιμο νερό, σκηνές, είδη υγιεινής, μάσκες, τρόφιμα και φάρμακα, καθώς οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την αποτροπή μιας ευρύτερης ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε αγώνα με τον χρόνο. Κάθε ώρα που περνά μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι, όμως οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν χωρίς διακοπή. Η τραγωδία δεν έχει ακόμη πλήρως αποτυπωθεί. Υπάρχουν περιοχές χωρίς σταθερή επικοινωνία, δρόμοι με ζημιές, κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί και οικογένειες που αναζητούν αγνοούμενους. Οι δύο ισχυροί σεισμοί κράτησαν λίγα δευτερόλεπτα. Οι συνέπειές τους, όμως, θα βαραίνουν τη Βενεζουέλα για μήνες, ίσως και χρόνια.