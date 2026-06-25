Μέσα στην τραγωδία που ζει η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μια επιχείρηση διάσωσης στη Λα Γκουάιρα έδωσε μια μικρή ανάσα ελπίδας.

Τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτιρίου στην περιοχή που έχει δεχθεί από τα βαρύτερα πλήγματα των σεισμών, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων.

ÚLTIMA HORA | Rescatan con vida a tres niños que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras el devastador terremoto de Venezuela https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Fn3GSrznhr — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας έδειξαν τα παιδιά καλυμμένα με σκόνη, αλλά ζωντανά, την ώρα που διασώστες τα απομάκρυναν από τα χαλάσματα.

Αγώνας με τον χρόνο στα ερείπια

Η διάσωση σημειώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία βόρεια του Καράκας, η οποία έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής.

Στην περιοχή έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια, ενώ τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με μετασεισμούς, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις επικοινωνίες και φόβους για νέες καταρρεύσεις.

Η διάσωση των παιδιών θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι πρώτες ώρες μετά από έναν μεγάλο σεισμό είναι καθοριστικές για την ανεύρεση επιζώντων.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα, σκύλους έρευνας και θερμικές κάμερες, προσπαθώντας να εντοπίσουν σημεία ζωής κάτω από τόνους μπετόν και συντρίμμια.

Οι δίδυμοι σεισμοί που χτύπησαν τη χώρα

Η Βενεζουέλα επλήγη από δύο ισχυρές διαδοχικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Το φαινόμενο περιγράφεται ως σεισμικό «doublet», δηλαδή δύο μεγάλα σεισμικά γεγονότα με ελάχιστη χρονική απόσταση.

Ο δεύτερος σεισμός, που ήταν και ο ισχυρότερος, είχε μικρό εστιακό βάθος, γεγονός που αύξησε την ένταση της καταστροφής στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και σχεδόν 1.000 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης επεκτείνονται σε νέες περιοχές.

Η ελπίδα μέσα στην καταστροφή

Η εικόνα των τριών παιδιών που βγήκαν ζωντανά από τα ερείπια έγινε γρήγορα σύμβολο ελπίδας για μια χώρα που μετρά τις πληγές της.

Στη Λα Γκουάιρα, οικογένειες αναζητούν συγγενείς, γείτονες σκάβουν με τα χέρια στα χαλάσματα και οι διασώστες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε λεπτό φωτός.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να αποφεύγουν την επιστροφή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων παραμένει υψηλός.

Η διάσωση των παιδιών δεν αλλάζει το μέγεθος της τραγωδίας. Θυμίζει όμως γιατί οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή: γιατί κάτω από τα ερείπια μπορεί ακόμη να υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί.