Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή των ισχυρών σεισμικών δονήσεων στη Βενεζουέλα, την ώρα που κάτοικοι βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους και τρέχουν να σωθούν.

Στο βίντεο καταγράφονται σκηνές χάους ενώ, μέσα σε όλα, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να συνεχίζει την πορεία του στον δρόμο, την ώρα που άνθρωποι βγαίνουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους και τρέχουν για να απομακρυνθούν από τα σημεία όπου τα κτίρια πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Το αυτοκίνητο δεν σταματά -όπως είθισται σε περιπτώσεις σεισμού για λόγους ασφαλείας- αλλά συνεχίζει την πορεία του, περνώντας επικίνδυνα κοντά από πολίτες, παιδιά και κατοικίδια που κινούνται έντρομοι στον δρόμο, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τα χαλάσματα αλλά και από το διερχόμενο όχημα.

Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται ένας σκύλος σε κατάσταση πανικού, ο οποίος κινείται ανεξέλεγκτα στον δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο δεν κόβει ταχύτητα και παραλίγο να τον πατήσει, πριν συνεχίσει την πορεία του μέσα στο χαοτικό σκηνικό.

Ο οδηγός ακινητοποιεί τελικά το όχημά του λίγο πιο κάτω, ενώ από πίσω του έρχονται επίσης δύο μηχανάκια.

Δείτε το βίντεο:

The absolute terror. Just awful. It's so bad. I think this is the worse quake I've covered.



This was during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/L2gH3BUt3S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

Η Βενεζουέλα βιώνει τραγικές στιγμές μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Κτίρια κατέρρευσαν μέσα και γύρω από το Καράκας, ενώ τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Η δεύτερη, μεγέθους 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου είκοσι μετασεισμοί, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS).