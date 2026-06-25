Τον απόλυτο τρόμο που έζησε την ώρα των δύο ισχυρών σεισμών στη Βενεζουέλα περιγράφει η Ντίνα Αντωνιάδη, δικηγόρος, μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος του Τσακάο. Η ίδια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων, καθώς το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε μη ασφαλές.

«Είναι τρεις τα ξημερώματα εδώ. Βρίσκομαι σε άλλη περιοχή γιατί το κτίριο όπου μένω έχει μεγάλες ρωγμές και δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα το βράδυ. Έχω φύγει για λόγους ασφαλείας», είπε.

Η κ. Αντωνιάδη περιέγραψε ότι οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά.

«Έγιναν δύο ή και τρεις πολύ γρήγοροι και πολύ δυνατοί σεισμοί. Ο πρώτος ήταν 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος, που κράτησε περισσότερο, 7,5 Ρίχτερ. Επικράτησε πανικός. Κατέρρευσαν γύρω μας πολυκατοικίες», ανέφερε στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ.

Όπως είπε, για αρκετές ώρες δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. «Δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε τρόπο να επικοινωνήσουμε. Τώρα σιγά-σιγά αποκαθίσταται η κατάσταση και γι’ αυτό μπορώ να μιλήσω μαζί σας».

«Σαν να είχε γίνει βομβαρδισμός»

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Περιγράφοντας τις εικόνες μέσα στο διαμέρισμά της, η Ελληνίδα κάτοικος έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστροφές.

«Μας έπεσαν τα πάντα. Διαλύθηκαν τηλεοράσεις, έπεσαν μπετά, άνοιξαν οι τοίχοι. Ήταν σαν να είχε γίνει βομβαρδισμός. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Παρότι η πολυκατοικία δεν κατέρρευσε, οι ένοικοι αναγκάστηκαν να κατέβουν από τις σκάλες.

«Οι σωλήνες είχαν σπάσει, έτρεχαν νερά παντού. Κατεβήκαμε στον δρόμο και οι άνθρωποι της ασφάλειας και του δήμου μάς έδιναν οδηγίες να απομακρυνθούμε από τα κτίρια».

«Ακόμα τρέμω – Οι μετασεισμοί συνεχίζονται»

Η ίδια τόνισε ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με το ΕΡΤnews, σημειώνονταν μετασεισμοί. «Ακόμα τρέμω. Πριν από λίγο είχαμε νέο μετασεισμό. Κουνιόμαστε συνεχώς».

Όπως είπε, κατάφερε να εγκαταλείψει την περιοχή περίπου πέντε ώρες μετά τον κύριο σεισμό και φιλοξενείται προσωρινά σε συγγενείς. «Μετά από πέντε ώρες μπόρεσα να φύγω. Τώρα φιλοξενούμαι σε συγγενείς, Έλληνες. Όλοι όσοι έχουμε επικοινωνήσει από την ελληνική κοινότητα είμαστε καλά».

«Δεν έχουμε ακόμη καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής»

Η κα Αντωνιάδη εκτίμησε ότι ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι πολύ βαρύτερος.

«Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Ήταν ημέρα που ο κόσμος παρακολουθούσε το Μουντιάλ και οι περισσότεροι βρίσκονταν στα σπίτια τους ή σε σπίτια φίλων. Φοβάμαι ότι τα νούμερα θα είναι τρομερά».

«Οι Αρχές μάς ζητούν να μη μείνουμε στα σπίτια μας»

Σύμφωνα με την ίδια, οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες.

«Μας είπαν να μη μείνουμε στα σπίτια μας. Όποιος μπορεί να φιλοξενηθεί σε συγγενείς ή φίλους να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα κτίρια και να διαπιστωθεί ποια είναι ασφαλή».

Πρόσθεσε ότι αρκετοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα κτίρια που κατέρρευσαν αναζητώντας εγκλωβισμένους.

«Τα κτίρια εδώ είναι γερά, όμως ο σεισμός ήταν πρωτοφανής»

Αναφερόμενη στην πολυκατοικία όπου διέμενε, η κα Αντωνιάδη σημείωσε ότι, παρά τη σοβαρότητα των ζημιών, το κτίριο δεν κατέρρευσε.

«Η πολυκατοικία είναι περίπου 60 ετών και είναι πολύ καλά κατασκευασμένη, με μπετόν και σίδερα. Δεν κατέρρευσε, όμως υπέστη μεγάλες ζημιές».

Η Ελληνίδα κάτοικος ευχαρίστησε, τέλος, την ελληνική πρεσβεία στη Βενεζουέλα για τη στήριξη της ομογένειας, επισημαίνοντας ότι η επαναλειτουργία της πριν από λίγους μήνες διευκόλυνε σημαντικά τους Έλληνες της χώρας στις δύσκολες αυτές στιγμές.