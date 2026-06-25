Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων, ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα.

Κτίρια σε όλη την πόλη έχουν καταρρεύσει και κάτοικοι βγήκαν βιαστικά στους δρόμους της πόλης για να βρουν ασφάλεια, ενώ οι ισχυρές δονήσεις καταγράφηκαν σε βίντεο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους διαδρόμους του αεροδρομίου της Μαϊκετία τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός, προσπαθώντας να προστατευθούν από τα συντρίμμια που πέφτουν, σημειώνει το BBC.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Scary videos coming out of Venezuela.



The earthquake was very powerful as can be seen in the video. pic.twitter.com/mGayXQsso1 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο διπλός σεισμός – 7,2 και 7,5 βαθμών – στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Κατά τα δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Στο εξωτερικό του, άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, ορισμένοι εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές» να βοηθήσουν

Οι Αρχές των ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από τις αρχές.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν!», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας «θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, διαβεβαίωσε μέσω X ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «επαφή» με τις αρχές και «κινητοποιούν βοήθεια» για τους σεισμοπαθείς.