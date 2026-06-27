Η συγκλονιστική ιστορία μιας μητέρας που έχασε τη ζωή της προστατεύοντας το παιδί της έρχεται στο φως μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέγιο και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Έκτορ Μπέγιο αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι η σύζυγός του, Αντρέα, όπως την κατονομάζουν μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας, έσωσε τη ζωή της μικρής τους κόρης κατά τη διάρκεια των δύο καταστροφικών σεισμών.

«Θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς της έσωσες τη ζωή, αγάπη μου. Πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και στις τελευταίες σου ανάσες», έγραψε ο ποδοσφαιριστής στην ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 920 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 3.000.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Μπέγιο ανέφερε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου νοσηλεύεται η κόρη του. Όπως γνωστοποίησε, το παιδί και η θεία του είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο δεν επρόκειτο να πάρουν εξιτήριο και θα παρέμεναν στο νοσοκομείο.

«Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά. Δεν θα πάρουν εξιτήριο σήμερα, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίζετε μέσα σε αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», έγραψε σε ανάρτησή του τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σε ξεχωριστή δημοσίευση στο Instagram, ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε τη συντριβή του γράφοντας: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω το παραμικρό; Πώς να το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

Τοπικοί φορείς επιβεβαιώνουν τον θάνατο της Αντρέα

Ο οργανισμός ενημέρωσης και προβολής του ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας «Κουμανά δε Καμπεόνες» επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της συντρόφου του Έκτορ Μπέγιο.

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Έκτορ “Κίκε” Μπέγιο, με καταγωγή από την Κουμανά, εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα συντρίμμια μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κόρη του ζευγαριού επέζησε από την κατάρρευση της πολυκατοικίας όπου διέμενε ολόκληρη η οικογένεια.

Τον θάνατο της Αντρέα μετέδωσε και το ισπανόφωνο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Univision.

Ανάμεσα στα θύματα δύο ποδοσφαιριστές και η μητέρα πρώην Μις Βενεζουέλα

Καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να ταυτοποιούν τα θύματα της καταστροφής που σημειώθηκε την Τετάρτη, ολοένα και περισσότεροι θάνατοι γίνονται γνωστοί, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και δύο ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις ομάδες τους και την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας (FVF).

Η Καράκας Φούτμπολ Κλαμπ ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας κάτω των 18 ετών, Ραζάν Σιτζάα, σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Λα Γκουάιρα.

«Η χαρά, η αφοσίωση και η συναδελφικότητά του θα μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα του συλλόγου», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η Κλαμπ Σπορ Σαν Αγκουστίν, με έδρα το Καράκας, ανακοίνωσε ότι ο Βίκτορ Παλάσιος άφησε «ανεξίτηλο αποτύπωμα» στις ακαδημίες της, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τον πόνο που νιώθουμε για τον χαμό του».

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του, επισημαίνοντας ότι είχε αγωνιστεί και στη Μαρίτιμο ντε Λα Γκουάιρα.

Την ίδια στιγμή, η πρώην Μις Βενεζουέλα Ζιζέλ Ρέγες γνωστοποίησε μέσω Instagram ότι η μητέρα της έχασε τη ζωή της όταν το κτίριο στο οποίο βρισκόταν στη Λα Γκουάιρα κατέρρευσε ολοσχερώς εξαιτίας των δύο σεισμών.

Η Ρέγες ανέφερε ότι η μητέρα της, το όνομα της οποίας δεν αποκάλυψε, υπέστη καρδιακή προσβολή από το σοκ και τη σφοδρότητα των σεισμών. Την είδηση γνωστοποίησε η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε, η οποία διασώθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια.