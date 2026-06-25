Η Βενεζουέλα ζει μια τραγωδία μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν χθες Τετάρτη τη χώρα. Κτίρια έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου είκοσι μετασεισμοί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Όπως εκτίμησε το USGS, πρόκειται για ένα «διπλό συμβάν» και μια «καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα». «Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές», τόνισε, σημειώνοντας ότι με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες», δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, σε διάγγελμά της προς το έθνος, αφού κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ίδια διευκρίνισε ότι σε αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο.

«Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές προσπάθειες διάσωσης προκειμένου να σωθούν όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός», πρόσθεσε στο διάγγελμά της στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).

«Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμά μας της αλληλεγγύης και στις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένους επαναλαμβάνουμε τα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε η Ροντρίγκες.

Παράλληλα ευχαρίστησε τους ηγέτες χωρών, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και διατεθειμένες να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα: «Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», έγραψε.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Μπαρούτα του Καράκας όπου κατέρρευσαν δύο κτίρια, ανέφερε ο δήμαρχός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Γκουστάβο Ντούκε, δήμαρχο του Τσακάο, μια άλλη συνοικία της πρωτεύουσας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερα κτίρια κατέρρευσαν εντελώς.

«Έχουμε κτίρια, σπίτια και μονοκατοικίες που έχουν καταρρεύσει και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με όσα μέσα έχουμε διαθέσιμα», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Μετά τους σεισμούς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη όμως γρήγορα.

Στο νοσοκομείο Hospital de Clínicas δόθηκε εντολή να διπλασιαστεί το προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη εισροή τραυματιών, επεσήμανε ένας εργαζόμενος εκεί.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας στη Μαϊκέτια, στις ακτές βόρεια του Καράκας, ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω των ζημιών που έχει υποστεί, επεσήμανε η Ροντρίγκες.

Τα μαθήματα στα σχολεία έχουν ανασταλεί για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Στο μεταξύ, ηγέτες από χώρες όπως το Σαλβαδόρ, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Βραζιλία έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους. Η Ροντρίγκες σημείωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει τον συντονισμό της βοήθειας.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά αυτή της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με το USGS, περίπου 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριντα και Καράκας το 1812.

Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν «αμέσως» ομάδες διάσωσης

Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν «αμέσως» ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θα αναπτύξει αμέσως ομάδες διασωστών, ιατρικά μέσα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι «η Αμερική στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».