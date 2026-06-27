Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, ενώ νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιχειρούν να συμπληρώσουν το παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισής της.

Τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της γυναίκας καταγράφηκαν το πρωί της 20ής Μαΐου και έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε, με την οικογένειά της να εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις.

Η 50χρονη εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αφήνοντας πίσω της ελάχιστα στοιχεία για τις κινήσεις της. Τα μοναδικά επιβεβαιωμένα ψηφιακά ίχνη που έχουν εντοπιστεί είναι δύο φωτογραφίες που έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο, καθώς και έγγραφα τα οποία απέστειλε νωρίτερα στον σύζυγό της μέσω του κινητού της τηλεφώνου.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη Γιου Τινγκ να αποχωρεί από το σπίτι της. Φορούσε λευκά ρούχα, κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμπεριφορά της δεν πρόδιδε ανησυχία ή βιασύνη.

Στη συνέχεια μετέβη στον Δήμο Σπάτων, όπου φέρεται να παρέλαβε ορισμένα έγγραφα. Στις 11:10 τα φωτογράφισε και τα απέστειλε στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν δύο ακόμη φωτογραφίες, τις οποίες αποκάλυψε η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη των ερευνών.

Στην πρώτη εικόνα διακρίνεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων, ενώ στη δεύτερη φαίνεται πως έχει ήδη επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής.

Δεν συνόδευσε τις φωτογραφίες με κανένα μήνυμα, ενώ από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία με μέλη της οικογένειάς της, γεγονός που σηματοδοτεί και την τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της.

Η μαρτυρία του οδηγού του λεωφορείου

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εντόπισε τον οδηγό του λεωφορείου 305, ο οποίος θεωρείται ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να επιβεβαιώσει μέρος της διαδρομής της.

Ο ίδιος θυμάται τη μεταφράστρια και περιέγραψε τη συνάντησή τους εκείνο το πρωινό.

«Η κυρία αυτή έμπαινε αρκετές φορές στο 305. Ήταν ένα άτομο πολύ σοβαρό. Συνήθως την έβλεπα να επιβιβάζεται στη στάση Υπαπαντής. Εκείνη την ημέρα όμως περίμενε στη στάση Δημάρχου Μπέκα, απέναντι από το δημαρχείο, και μπήκε στο λεωφορείο. Απ’ ό,τι θυμάμαι, κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο. Έμπαινε από τη μεσαία πόρτα και καθόταν συνήθως στις μπροστινές θέσεις. Την είδα να κατεβαίνει στο τέρμα. Πολύ σεμνή κυρία, σοβαρή».

Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, τα ίχνη της χάνονται εντελώς. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί καμία νέα επιβεβαιωμένη μετακίνησή της, ούτε έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο που να φωτίζει τι συνέβη στη συνέχεια.

Η ζωή της στην Ελλάδα

Η Γιου Τινγκ ζούσε στη χώρα μας για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα το 2002, όταν παντρεύτηκε τον Βασίλη Καραβασίλη, αρχιμηχανικό μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ από τα τέλη του καλοκαιριού του 2025 το ζευγάρι είχε μετακομίσει μόνιμα στην Αρτέμιδα.

Επαγγελματικά εργαζόταν ως μεταφράστρια, όμως παράλληλα είχε αναλάβει και τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους ιδιοκτήτες οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό. Η δραστηριότητα αυτή την υποχρέωνε να μετακινείται σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρέδιδε ή παραλάμβανε ακίνητα και εισέπραττε ενοίκια, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Στην εκπομπή μίλησε και ο κουνιάδος της αγνοούμενης, ο οποίος περιέγραψε τις προσπάθειες της οικογένειας να δηλωθεί η εξαφάνιση και εξέφρασε σοβαρά παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε αρχικά η υπόθεση.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος ανέλαβε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς ο αδελφός του βρισκόταν εκείνες τις ημέρες σε απομονωμένο λιμάνι της Κίνας και δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Όταν στις 10 Ιουνίου διαπίστωσε ότι η 50χρονη έλειπε επί εβδομάδες από το σπίτι της, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων για να δηλώσει την εξαφάνιση. Εκεί, όπως καταγγέλλει, η ανταπόκριση που συνάντησε δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Μας είπαν ότι δεν έχει χαρακτηριστικά εξαφάνισης. Τους λέω “με κοροϊδεύετε;”. Μας απαντούσαν να ψαχτούμε μόνοι μας με τις τράπεζες. Αυτές τις απαντήσεις παίρναμε. Τους λέγαμε για τα στίγματα που είχαμε εντοπίσει μέσω της εφαρμογής και δεν έδιναν σημασία. Μία αξιωματικός υπηρεσίας μάς είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μας απαγορεύει να ψάξουμε μόνοι μας!».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα άλλαξε όταν απευθύνθηκαν σε άλλη αστυνομική υπηρεσία.

«Όταν πήγαμε στο Σύνταγμα και τους είπαμε τι είχε συμβεί στα Σπάτα, τους σηκώθηκε η τρίχα».

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η οικογένεια επισημαίνει ότι η 50χρονη πολλές φορές μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά από την είσπραξη ενοικίων, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε νέα ερωτήματα για το τι μπορεί να συνέβη μετά την αποβίβασή της από το λεωφορείο. Γνώριζε κάποιος το καθημερινό της πρόγραμμα; Παρακολουθούσε τις μετακινήσεις της; Είχε προγραμματισμένη συνάντηση με κάποιον ενοικιαστή ή συνεργάτη; Ή μήπως έπεσε θύμα κάποιου που γνώριζε τόσο τις διαδρομές της όσο και το αντικείμενο της εργασίας της;

Μέχρι στιγμής καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικογένεια να ελπίζει ότι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως θα οδηγήσουν τελικά στην εξιχνίαση της μυστηριώδους εξαφάνισης.