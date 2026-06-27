Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα στη Βενεζουέλα.

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες.

Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

🇻🇪 | Nuevas imágenes captan desde otro ángulo el milagroso rescate de un bebé recién nacido que fue extraído con vida de entre los escombros y bloques de hormigón. pic.twitter.com/pl9WYlSayu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς στη Βεναζουέλα που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.