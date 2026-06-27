Ένα από τα χιλιάδες θύματα των καταστροφικών σεισμών στην Βενεζουέλα ήταν και ο 18χρονος ποδοσφαιριστής Γίμβερτ Μπεροτεράν.

Μάλιστα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι απεβίωσε ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και τον αποχαιρέτισε με σπαρακτικό τρόπο.

«Το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας αποχαιρετά με σπαρακτικό τρόπο έναν νεαρό άνδρα που εκπροσώπησε τα χρώματα της χώρας μας με περηφάνια, αφοσίωση και αγάπη.

Ο θάνατός του έχει βυθίσει ολόκληρη την οικογένεια Εθνικής στο πένθος και αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι σε όλους όσους μοιράστηκαν στιγμές μαζί του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τους αγαπημένους του σε αυτή τη στιγμή της βαθιάς θλίψης» ανέφερε η Ομοσπονδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.