Ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη 3.360 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ εκατοντάδες οικογένειες περιμένουν με αγωνία νέα για τους αγαπημένους τους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας, έχουν καταστραφεί από τους δύο σεισμούς. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι εκατοντάδες διεθνείς διασώστες έχουν ήδη φτάσει στη Βενεζουέλα, ενώ αναμένονται ακόμη περισσότερες αποστολές τις επόμενες ώρες.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί και η καταστροφή στη Λα Γκουάιρα

Η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε την Τετάρτη από δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα.

Η περιοχή της Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας, υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές, σύμφωνα με τις Αρχές. Στην πολιτεία αυτή βρίσκεται επίσης ένα από τα δύο βασικά λιμάνια της χώρας, καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ» στο Μαϊκετία, το σημαντικότερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει μεγάλος και οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Η αγωνία μιας μητέρας για τις δύο κόρες της

Στη Λα Γκουάιρα, η Νατάτσα Ντίας περιέγραψε στο BBC την αγωνία της, καθώς οι δύο κόρες της, ηλικίας 22 και 23 ετών, παραμένουν παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε. Οι δύο νεαρές εργάζονταν εκεί ως τεχνίτριες νυχιών.

«Ήταν μαζί με τις φίλες τους. Θέλω μόνο να βρεθούν. Έχω πίστη και ελπίδα ότι βρίσκονται εκεί», δήλωσε. «Θέλω μόνο να τις πάρω πίσω κοντά μου. Είναι ό,τι έχω, σας παρακαλώ».

Οι νεότεροι αριθμοί των θυμάτων

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 920, ενώ τουλάχιστον 172 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι.

Μόνο στη Λα Γκουάιρα έχουν διασωθεί τουλάχιστον 243 άνθρωποι, ανέφερε ο κορυφαίος κοινοβουλευτικός αξιωματούχος, ο οποίος είναι αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμμια, γεγονός που, όπως είπε, «μας γεμίζει χαρά γιατί μπορούν να αγκαλιάσουν ξανά τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους».

Η ίδια πρόσθεσε ότι από τους δύο κύριους σεισμούς έχουν καταγραφεί συνολικά 214 μετασεισμοί.

Τεράστιες ζημιές σε υποδομές και νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον Χόρχε Ροντρίγκες, εκατοντάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, μεταξύ αυτών πολλά νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, τουλάχιστον 1.000 ακόμη υποδομές έχουν υποστεί ζημιές.

Οι ιατρικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν έχουν υπερφορτωθεί. Γιατροί δήλωσαν στο BBC ότι ακόμη και πριν από την καταστροφή ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περιθάλψουν τους ασθενείς.

Ο γιατρός Πέδρο Χαβιέρ Φερνάντες ανέφερε ότι «όλα τα νοσοκομεία μας έχουν ελλείψεις σε προμήθειες και φάρμακα και δεν μπορούμε να παρέχουμε κανονική ιατρική φροντίδα στον πληθυσμό ούτε σε μια συνηθισμένη ημέρα». Όπως πρόσθεσε, «με αυτή την τραγωδία η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ακόμη μεγαλύτερη και πολύ πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί σε σχέση με άλλες χώρες».

Διεθνής κινητοποίηση για τις επιχειρήσεις διάσωσης

Υπάρχουν αναφορές ότι διασώστες απεγκλωβίζουν ανθρώπους από κατεστραμμένα κτίρια ακόμη και με γυμνά χέρια, καθώς οι διακοπές στις επικοινωνίες, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο και η έλλειψη πόρων δυσχέραναν σημαντικά την αρχική ανταπόκριση στην καταστροφή.

Στρατιωτικό αεροσκάφος του Ηνωμένου Βασιλείου αναχώρησε την Παρασκευή από τη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Μπράιζ Νόρτον της Οξφόρδης με προορισμό τη Βενεζουέλα, μεταφέροντας βρετανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην αποστολή συμμετέχουν ειδικοί από 14 βρετανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Διάσωσης του Μέρσεϊσαϊντ.

Ομάδες διάσωσης έχουν επίσης αποστείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία, το Μεξικό και η Ελβετία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ακόμη την αποστολή πολεμικών πλοίων και μεταγωγικών αεροσκαφών, καθώς και οικονομική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εικόνες από τα συντρίμμια και οι προειδοποιήσεις

Ανταποκριτής του BBC στην Καραμπαγιέδα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, ανέφερε ότι έχει ήδη φτάσει βαρύς μηχανολογικός εξοπλισμός για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Ο γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Γιαν Έγκελαντ, δήλωσε ότι οι διεθνείς διασώστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα έχουν αντικρίσει «τρομακτικές καταστροφές».

Όπως ανέφερε, η Βενεζουέλα ήταν ανεπαρκώς προετοιμασμένη για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των ήδη «καταρρεουσών υποδομών» μετά από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων.

Η χώρα βιώνει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία έντονη οικονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, παρά τον πλούτο της σε πετρέλαιο.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, είχε δηλώσει ότι η καταστροφή «απαιτεί διεθνή παγκόσμια ανταπόκριση, την οποία θα συντονίσουμε και θα υλοποιήσουμε», προσθέτοντας ότι «θέλω ο κόσμος στη Βενεζουέλα να γνωρίζει ότι η βοήθεια έρχεται».

Η συγκινητική διάσωση τριών αδελφών

Μία από τις ιστορίες που αναπτέρωσαν το ηθικό των κατοίκων ήταν η διάσωση τριών μικρών αδελφών στη Λα Γκουάιρα. Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, τα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια, καλυμμένα με σκόνη και μπάζα.

«Έλα εδώ, παιδί μου», ακούγεται να λέει ένας άνδρας στο πρώτο παιδί που βγαίνει ζωντανό από ένα άνοιγμα ανάμεσα σε τσιμεντένια κομμάτια. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα κορίτσι και όταν ερωτάται αν είναι αδέλφια απαντά: «Ναι, είμαστε τρεις». Λίγο αργότερα ανασύρεται και η τρίτη αδελφή, κλαίγοντας και καλυμμένη από τη σκόνη.

Συγκίνηση για τα θύματα

Συγκίνηση έχει προκαλέσει και η ιστορία της συζύγου του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέγιο, η οποία έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη τους, σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπέγιο έγραψε στο Instagram ότι η πολυαγαπημένη του σύζυγος, την οποία μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας κατονομάζουν ως Αντρέα, έσωσε τη ζωή της μικρής τους κόρης κατά τη διάρκεια των σεισμών.

«Θα της διηγηθώ την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου. Πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, ακόμη και στις τελευταίες σου ανάσες», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις του.

Ξένοι υπήκοοι μεταξύ των νεκρών

Οι κυβερνήσεις της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας επιβεβαίωσαν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένας Πορτογάλος και δύο Βραζιλιάνοι πολίτες.

Παράλληλα, ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ανέφεραν ότι τέσσερις Ισπανοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 106 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι περιοχές που επλήγησαν και το πολιτικό σκηνικό

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, δήλωσε ότι πολλαπλές πολιτείες επλήγησαν από τους δύο σεισμούς. Στο Καράκας οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στις συνοικίες Λος Πάλος Γκράντες και Αλταμίρα.

Η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι οι μετασεισμοί επηρέασαν κυρίως τις βόρειες ακτές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Λα Γκουάιρα, Αραγκούα, Καραμπόμπο και Φαλκόν.

Ο εξόριστος στη Ισπανία ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Λεοπόλδο Λόπες, δήλωσε στο BBC ότι η καταστροφή είναι «τεράστια» και ότι οι πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Όπως είπε, «δυστυχώς βλέπουμε παράλληλα την κατάρρευση των υποδομών και την αδυναμία του κράτους να προσφέρει έγκαιρη υποστήριξη διάσωσης στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχει «τεράστια υποστήριξη από την κοινωνία των πολιτών στη Βενεζουέλα».

Η φυσική καταστροφή σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας για τη χώρα. Πριν από λιγότερο από έξι μήνες, ο Νικολάς Μαδούρο, ο αριστερός ηγέτης που κυβερνούσε τη Βενεζουέλα από το 2013, συνελήφθη στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, η σύμμαχός του και πρώην αντιπρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, προκαλώντας την απογοήτευση των υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήλπιζαν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα τοποθετούσε στην ηγεσία την επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.