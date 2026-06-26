Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει μια μητέρα να γεννά στα συντρίμμια.
Η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη όταν έσπασαν τα νερά της και διασώστες έδωσαν κυριολεκτικά μάχη να την απεγκλωβίσουν πριν είναι αργά.
Μόλις πήραν τα πρώτα θραύσματα και κατάφεραν να την προσεγγίσουν, ξεκίνησε και ο τοκετός, όπου και γέννησε.
Δείτε το βίντεο:
🇻🇪 A powerful moment from Venezuela— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026
A woman has reportedly given birth in the rubble after the earthquake, as rescue efforts continue in badly hit areas.
Even in the middle of the destruction, life carries on.
Writer: Lynnpic.twitter.com/MbsJrRgtt2