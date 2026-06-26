Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει μια μητέρα να γεννά στα συντρίμμια.

Η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη όταν έσπασαν τα νερά της και διασώστες έδωσαν κυριολεκτικά μάχη να την απεγκλωβίσουν πριν είναι αργά.

Μόλις πήραν τα πρώτα θραύσματα και κατάφεραν να την προσεγγίσουν, ξεκίνησε και ο τοκετός, όπου και γέννησε.

Δείτε το βίντεο: