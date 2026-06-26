Μπορεί το να το παίζει κανείς «σκληρός» να αποβεί μοιραίο λάθος για τη ζωή του; Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι περίπου τα 76 έτη, ενώ των γυναικών φτάνει τα 81. Οι ειδικοί παρακολουθούν αυτή την τάση για δεκαετίες. Παρά τη δραματική μείωση των λοιμωδών νοσημάτων, άλλες θανατηφόρες παθήσεις, όπως οι καρδιοπάθειες, πλήττουν τους άνδρες πολύ περισσότερο από τις γυναίκες.



Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν; Παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι οι άνδρες πέθαιναν νωρίτερα αλλά ήταν γενικά πιο υγιείς πριν από τον θάνατό τους, ενώ οι γυναίκες υπέφεραν δυσανάλογα από μη θανατηφόρες, χρόνιες παθήσεις όπως η αρθρίτιδα και η κατάθλιψη. Ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτό δεν ισχύει. Η ρίζα του προβλήματος κρύβεται κυρίως στις βαθιές, δια βίου κοινωνικές και συμπεριφορικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.



«Είναι θέμα τόσο βιολογίας όσο και συμπεριφοράς. Οι άνδρες έχουν βιολογικές ευπάθειες», δήλωσε στη New York Post ο Δρ. Ντέιβιντ Σούστερμαν, διαπιστευμένος ουρολόγος. «Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι άνδρες τείνουν να εφαρμόζουν μια αντιδραστική ιατρική. Περιμένουν μέχρι κάτι να πάει προφανώς στραβά».

Η παγίδα του «μάτσο» και η άρνηση της πρόληψης

Μια διαδικτυακή έρευνα της Cleveland Clinic έδειξε ότι το 72% των ανδρών θα προτιμούσε να κάνει δουλειές του σπιτιού, όπως το καθάρισμα του μπάνιου, παρά να πάει στον γιατρό. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η απροθυμία; Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες αγωνιούν τόσο για την ίδια την επίσκεψη όσο και για μια πιθανή διάγνωση, προτιμώντας να δοκιμάσουν γιατροσόφια ή να διορθώσουν μόνοι τους ό,τι φαίνεται να είναι το πρόβλημα.



Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι θεωρούν τη λήψη ιατρικής βοήθειας ως ένδειξη αδυναμίας. «Ως άνδρας, μερικές φορές νιώθω ότι η αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης θεωρείται σημάδι αδυναμίας, γεγονός που με κάνει πιο σκεπτικό και διστακτικό να πάω», εξομολογήθηκε ένας 49χρονος συμμετέχων. Το 41% των ερωτηθέντων άκουγε από παιδί τη φράση ότι οι άνδρες δεν παραπονιούνται για θέματα υγείας, με αποτέλεσμα να έχουν 30% λιγότερες πιθανότητες να κάνουν προληπτικές εξετάσεις σε σχέση με τις γυναίκες.

Τα καμπανάκια του οργανισμού που δεν πρέπει να αγνοούνται

Οι άνδρες αντιμετωπίζουν νωρίτερα καρδιαγγειακό κίνδυνο, περισσότερο σπλαχνικό λίπος και ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν τους μύες, την ενέργεια και το βάρος, με τη μείωση της τεστοστερόνης να ξεκινά ήδη από τα 35. Ο Δρ. Σούστερμαν τονίζει ότι τον εξοργίζει όταν οι άνδρες κανονικοποιούν προβλήματα που αντιμετωπίζονται. «Λένε, “απλώς μεγαλώνω”», αναφέρει. «Η γήρανση είναι πραγματική, αλλά πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι μετρήσιμες και θεραπεύσιμες».



Για παράδειγμα, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι αγγειακού προβλήματος, τα ουρολογικά προβλήματα να δείχνουν διόγκωση του προστάτη και η κόπωση να κρύβει υπνική άπνοια. «Το να αγνοείς τα συμπτώματα δεν είναι αντρισμός, είναι καθυστερημένη διάγνωση», επισημαίνει ο γιατρός. «Η φιλοσοφία μου είναι ότι η γήρανση πρέπει να μετριέται, να κατανοείται και να αντιμετωπίζεται νωρίς. Οι άνδρες μένουν πίσω όταν αγνοούν τα πρώτα μηνύματα».

Ο κρίσιμος ρόλος της συντροφικότητας και οι απαραίτητες εξετάσεις

Ένας άλλος σημαντικός λόγος που οι άνδρες πεθαίνουν νωρίτερα είναι η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων, καθώς η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και πρόωρου θανάτου. Η ύπαρξη συντρόφου κάνει τη διαφορά, αφού οι παντρεμένοι άνδρες ζουν κατά μέσο όρο δύο χρόνια περισσότερο. «Ένας σύζυγος ή σύντροφος μπορεί να παρατηρήσει αλλαγές που ένας άνδρας αγνοεί», λέει ο γιατρός. «Οι σύντροφοι συχνά πιέζουν τους άνδρες να εξεταστούν». Ωστόσο, και οι ελεύθεροι άνδρες μπορούν να τα πάνε περίφημα αν δημιουργήσουν μια ρουτίνα γύρω από την υγεία τους.



«Οι ελεύθεροι άνδρες μπορούν να τα πάνε πολύ καλά αν δημιουργήσουν μια δομή γύρω από την υγεία τους», εξηγεί ο γιατρός. «Το κλειδί δεν είναι μόνο η οικογενειακή κατάσταση. Το κλειδί είναι η υπευθυνότητα, οι τακτικές εξετάσεις και το να μην περιμένεις μια κρίση».



Για να κλείσει η ψαλίδα της μακροζωίας, οι άνδρες πρέπει να κάνουν ετήσιο τσεκ-απ, έλεγχο πίεσης, χοληστερίνης, σακχάρου, προστάτη, ορμονών, καρδιολογικό έλεγχο και προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.