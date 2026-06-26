Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι βρίσκεται στην χώρα μας για την παρουσίαση του VAR και τους νέους κανονισμούς και μίλησε για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αρχιδιαιτητής σχολίασε αμφισβητούμενες φάσεις Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, δικαιώνοντας μόνο τον Ολυμπιακό, σχετικά με τα παράπονα των «ερυθρόλευκων» για την αποβολή του Εσε στο παιχνίδι για τη League Phase του Champions League με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ρομπέρτο Ροσέτι ήταν παρατηρητής διαιτησίας του Ελβετού διαιτητή Σνάιντερ στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός και θεωρεί ότι κακώς αποβλήθηκε ο Εσε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με δεύτερη κίτρινη κάρτα, σε διάστημα που ο Ολυμπιακός είχε μειώσει 2-1.

Μάλιστα η συγκεκριμένη φάση είναι και αιτία που καθιερώθηκε στο VAR έλεγχος αποβολής της δεύτερης κίτρινης κάρτας,

Ακόμη, ο Ροσέτι αναφέρθηκε και σε φάσεις για τις οποίες φώναζαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, όμως δεν συμφωνεί με τα παράπονά τους. Δήλωσε ότι σωστά μέτρησε το δεύτερο γκολ της Μπέτις στο παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό και ότι δεν προηγήθηκε φάουλ υπέρ του Καλάμπρια στο ξεκίνημα της φάσης.

Επίσης, ο Ιταλός αρχιδιαιτητής της UEFA θεωρεί ότι σωστά καταλογίστηκε πέναλτι κατά της ΑΕΚ στο παιχνίδι της με την Ράγιο Βαγεκάνο για χέρι του Ρέλβας επειδή δεν επρόκειτο για χέρι στήριξης αλλά με αυτό σταμάτησε την πορεία της μπάλας.

Τέλος, ο Ροσέτι δήλωσε ικανοποιημένος για τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στο ποδόσφαιρο, όπως ο κανονισμός των οκτώ δευτερολέπτων για τους τερματοφύλακες.