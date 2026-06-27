Την απόκτηση του Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε ΠΑΟΚ και Άρη, ανακοίνωσε το Σάββατο (27/6) ο Προμηθέας.

Ο 25χρονος φόργορουντ είχε αγωνιστεί στον Άρη στην αρχή της σεζόν που ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια πήγε στις ΗΠΑ για να φορέσει τη φανέλα των Wisconsin Herd καθώς και των Μιλγουόκι Μπακς, με τους οποίους έκανε το ντεμπούτο του στο NBA.

Τώρα, όμως, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Προμηθέα, με την ομάδα της Πάτρας να επισημοποιεί την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση…

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Άλεξ Άντετοκούνμπο, ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου του 2001. Έχει καταγωγή από την Ελλάδα και τη Νιγηρία και είναι ο μικρότερος αδερφός του εμβληματικού Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Θανάση, Κώστα και Φράνσις. Βλέπει τον κόσμο από τα 203 εκατοστά και αγωνίζεται ως forward. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στις ΗΠΑ και στο Dominical High School, ενώ το 2020 ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής Μούρθια, με την οποία αγωνίστηκε τόσο στην πρώτη, όσο και στη θυγατρική της ομάδα.

Τη σεζόν 2021-22 επέστρεψε στην Αμερική, για να παίξει στο πρωτάθλημα της G League με τους Raptors 905, ενώ την επόμενη χρονιά έπαιξε στους Wisconsin Herd. Τη σεζόν 2023-24 ξεκίνησε τη χρονιά από τους Wisconsin Herd, για να μεταπηδήσει εν συνεχεία στη Λιθουανία, για λογαριασμό της Μαζεϊκάι. Τη σεζόν 2024-25 ξεκίνησε τη χρονιά από την KK Podgorica του Μαυροβουνίου, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ.

Πέρυσι, ο Άλεξ Αντετοκούμπο αγωνίστηκε στον Άρη στην αρχή της σεζόν, ενώ έπειτα γύρισε ξανά στις Η.Π.Α, για να αγωνιστεί στους Wisconsin Herd, καθώς και στους Milwuakee Bucks, με τους οποίους πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ και κατέγραψε έξι συμμετοχές (3,2 πόντοι, 1 ριμπάουντ μέσο όρο).

Καλωσορίζουμε τον Άλεξ Αντετοκούνμπο στην οικογένεια του Προμηθέα και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».