Οι εξελίξεις γύρω από τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 15χρονου, συνεχίζονται, καθώς ένας ακόμη νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις δικαστικές αρχές και παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο περιστατικό. Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας ακόμη δέκα άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε στην Εισαγγελία συνοδευόμενος από τον συνήγορό του και ομολόγησε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή. Ωστόσο, δεν συνελήφθη, καθώς είχε λήξει η προθεσμία του αυτοφώρου που τον αφορούσε.

Παρά ταύτα, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους επτά συλληφθέντες, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με την εκτίμηση του εισαγγελέα, όλα τα αδικήματα φέρονται να έχουν τελεστεί με οπαδικό υπόβαθρο, κάτι που αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η συμπλοκή, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από προσωπική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 15χρονος και τα περισσότερα μέλη της παρέας του είχαν μεταβεί στην Καλλιθέα από τα βόρεια προάστια. Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους νεαρούς της άλλης ομάδας, αρκετοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι και κάτοικοι της Καλλιθέας, περιλαμβάνονται μεταξύ των συλληφθέντων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο 15χρονος έχασε τη ζωή του από ένα και μοναδικό χτύπημα με μαχαίρι, το οποίο δέχθηκε λίγο κάτω από την καρδιά. Το τραύμα αποδείχθηκε θανατηφόρο, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε άλλα τραύματα ή ενδείξεις πάλης στο σώμα του θύματος.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συμπλοκή ξεκίνησε ύστερα από καβγά που σημειώθηκε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να είναι μέλη οργανωμένων οπαδών μεγάλων ομάδων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια, με κατάληξη τη δολοφονία του 15χρονου από τον 17χρονο, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Η κατάθεση του 17χρονου

Στην απολογία του, ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι το θύμα άρπαξε το μαχαίρι που κρατούσε, καθώς πίστευε πως επρόκειτο να του επιτεθεί. Όπως ανέφερε, προκειμένου να αμυνθεί, το κάρφωσε στο στήθος του 15χρονου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει αλλά μόνο να προστατεύσει τον εαυτό του. Παρά τους ισχυρισμούς του, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα βαριές.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ακόμη ότι στη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μαχαίρια. Ο ίδιος ο 17χρονος κατέθεσε πως, μετά το φονικό, πέταξε το μαχαίρι που κρατούσε σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να το αναζητούν, ενώ το μαχαίρι που εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης εκτιμάται ότι δεν είναι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.