Νεκρός από μαχαίρωμα σε ομαδική συμπλοκή στην Καλλιθέα έπεσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 24/6 ένας άνδρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα, περίπου 10 ατόμων, συνεπλάκη στην περιοχή της Καλλιθέας, στην οδό Μεγαλουπόλεως. Ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα στην καρδιά έναν νεαρό 16-17 ετών.

Επί τόπου άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μάλιστα ανέφεραν πως δεν έχουν ξαναδεί τόσο σοβαρά και αποτρόπαια τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα.

14 προσαγωγές

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές.

Από το Αστυνομικό Τμήμα της Καλλιθέας που είχαν προσαχθεί κάποια άτομα, φέρεται κάποιος από τους προσαχθέντες να είχε τραύματα στο γόνατο. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ πάλι για να τον παραλάβει – μικρός επίσης σε ηλικία – αλλά τελικώς οι αστυνομικοί είπαν «δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, ένα απλό τραύμα στο γόνατο ήταν», με αποτέλεσμα να φύγει το ΕΚΑΒ και να μην τον παραλάβει.

Μαρτυρία – σοκ: «Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο, προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε αλλά έχασε τις αισθήσεις του»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ομάδα οπαδών που «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Η αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καβγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν», ανέφερε κλείνοντας.