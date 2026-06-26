Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το βράδυ της Τετάρτης (25/6).

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο ανήλικος έφερε ένα και μοναδικό τραύμα στη θωρακική χώρα, ελάχιστα κάτω από την καρδιά. Το τραύμα είχε φορά από κάτω προς τα πάνω και αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν στα χέρια του θύματος σημάδια που να παραπέμπουν σε πάλη ή προσπάθεια άμυνας.

Η συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως, στην Καλλιθέα, όταν δύο ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν για λόγους που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σχετίζονται με παλαιότερες αντιπαραθέσεις και την κυριαρχία σε πλατεία της περιοχής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά στο σημείο βρίσκονταν δύο παρέες. Η πρώτη αποτελούνταν από οκτώ άτομα, ενώ η δεύτερη από τρεις νεαρούς, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, η μικρότερη ομάδα φέρεται να κάλεσε ενισχύσεις και λίγο αργότερα έφτασαν ακόμη πέντε άτομα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με το επεισόδιο να εξελίσσεται σε μαζική συμπλοκή με γροθιές, κλωτσιές και χρήση μαχαιριού.

Αναζητούνται ακόμη δέκα άτομα

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συνολικά 17 άτομα συμμετείχαν στη συμπλοκή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά ανήλικοι, ανάμεσά τους και ο 17χρονος που κατηγορείται ότι κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δέκα εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε τον 15χρονο, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, το θύμα κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της παρέας του, γεγονός που τον οδήγησε να αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Η αναγνώριση του θύματος

Η ταυτοποίηση του 15χρονου πραγματοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μητέρα του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του από τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να γνωρίζει ότι ο γιος της ήταν το θύμα της αιματηρής συμπλοκής. Αργότερα ενημερώθηκε από φίλους του παιδιού και μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου πληροφορήθηκε τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση κατοχής μαχαιριού και σιδηρογροθιάς.