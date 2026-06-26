Προσωπικές διαφορές, οπαδική αντιπαλότητα, αλλά και μάχη για το «κουμάντο» στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλλιθέα, φαίνεται να συνθέτουν το παζλ της αιματηρής συμπλοκής με θύμα έναν 15χρονο μαθητή.

Το ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, ανάμεσά τους και τον 17χρονο δράστη της δολοφονίας, ενώ στο κάδρο βρίσκονται ακόμη 10 άτομα: όλοι τους ανήλικοι ή οριακά ενήλικοι. Το σύνολο των συλληφθέντων, αν και μικρής ηλικίας, τηρεί αρνητική στάση αυτές τις πρώτες ώρες στη ΓΑΔΑ, αρνούμενο να αποκαλύψει τι προηγήθηκε της αιματηρής συμπλοκής, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έλεγαν στους αστυνομικούς ούτε καν το όνομα του νεκρού.

Μία πληροφορία που εξετάζουν οι αστυνομικοί έχει να κάνει με το γεγονός ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο 15χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στην Καλλιθέα, παρά το γεγονός ότι το σπίτι του όχι απλά δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, αλλά είναι στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί δύο φορές για παράνομη κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς, επέμενε να μην αλλάζει την παρέα και να εμφανίζεται ως ανερχόμενο σκληρό στέλεχος φανατικών οπαδών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες του από μέλη συνδέσμων οπαδών που τον αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τον 17χρονο δράστη, μπορεί να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι αυτός δολοφόνησε τον άλλο ανήλικο, δεν έχει όμως πει κουβέντα για το τι διαφορές υπήρχαν μεταξύ τους. Το μόνο που είπε είναι ότι πρώτα αυτοί δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και απάντησαν με αυτόν τον τρόπο.