Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου σε πλατεία της Καλλιθέας, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον δράστη στο κρεβάτι του, καθώς κοιμόταν.

Ο 17χρονος που συνελήφθη, φέρεται να υποστήριξε ότι ο λόγος της συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο (δεν είναι το θύμα) στη δική του παρέα.

Σύμφωνα με όσα αναπαρήγαγε το Mega, ο 17χρονος είπε ότι αυτός ο 15χρονος φαίνεται να συμμετείχε σε κάποιες επιθέσεις και προ τριημέρου κάποιοι να τον μαχαίρωσαν. Ο 15χρονος λοιπόν, φαίνεται να ανταπέδωσε το χτύπημα τις επόμενες ημέρες και έτσι υπήρχε η νέα εκδικητική επίθεση.

Όσον αφορά τον λόγο που μαχαίρωσε το θύμα που ήταν 15 ετών, ο δράστης φέρεται να κατέθεσε ότι επιτέθηκε από φόβο, ώστε να μην μαχαιρωθεί αυτός πρώτος.

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Live News, είπε ότι οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν όταν αντίκρισαν τον δράστη.

Με βάση όσα είπε, πήγαν στο σπίτι του και τον βρήκαν να κοιμάται στο κρεβάτι, οπότε και τον ξύπνησαν για να τον συλλάβουν.

«Σοκαρίστηκαν οι αστυνομικοί… Τον σκότωσε, του έβαλε το μαχαίρι βαθιά μέχρι τη ρίζα μέσα στο στέρνο, που ήξερε ότι τον σκότωσε και πήγε και κοιμήθηκε τον ύπνο του δικαίου. Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα και τον ξύπνησαν», είπε χαρακτηριστικά.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι πληροφορίες του Mega ανέφεραν ότι η αστυνομία αποκλείει το οπαδικό κίνητρο, καθώς οι εμπλεκόμενοι προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, ενώ ορισμένοι που ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα φέρεται να υποστήριζαν και την ίδια ομάδα.

Εξετάζουν, λοιπόν, μήπως η συμπλοκή που οδήγησε στο φονικό έγινε για τον έλεγχο της συγκεκριμένης πλατείας, με τις παραπάνω πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι προέρχονται από εύπορες οικογένειες.

Πώς έγινε η φονική συμπλοκή

Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν μια ομάδα 14 ατόμων νεαρής ηλικίας συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως με τον 15χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή 13 ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φονικό όπλο.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν την υπόθεση, ταυτοποίησαν τον δράστη της επίθεσης και τον συνέλαβαν.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων, ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και τελικά στάλθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Εκτός από τον δράστη, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 12 νεαροί που είχαν προσαχθεί.