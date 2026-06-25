Εξέλιξη υπάρχει στο διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς ο Ιταλός που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ζήτησε να ελεγχθεί συγκεκριμένο άτομο για το αταυτοποίητο DNA που βρέθηκε στο ένα από τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί γενετικό υλικό και αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου σε κανένα από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν.

Ωστόσο, στο φλόμπερ από το οποίο δέχτηκε μια βολίδα στο κεφάλι ο 26χρονος Ολύμπιος, φέρει ένα αποτύπωμα που δεν ανήκει ούτε στον νεκρό, ούτε στη μητέρα του ή στον Ιταλό.

Ο κατηγορούμενος, λοιπόν, υπέβαλε αίτημα στην εισαγγελία και ζήτησε η αστυνομία να ψάξει ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά και να λάβει από αυτό δείγμα DNA, ανέφερε το Live News.

Θρίλερ με τα πειστήρια

Βασικός ύποπτος παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, με τις αρχές να συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, των καταθέσεων και των ευρημάτων από τον χώρο όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το εύρημα κάτω από τα νύχια της 54χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί εντοπίστηκε αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της.

Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο δωμάτιο του νεαρού, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ακόμη, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο λόγος για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.

Οι αρχές εξετάζουν αν η παρουσία του στο σπίτι ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη ή αν συνδεόταν με κάποια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση που έπρεπε να διευθετηθεί.

Παράλληλα, αξιολογούνται και οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί προβλημάτων ψυχικής υγείας που φέρονται να υπήρχαν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Αναμένονται καταθέσεις και νέα εργαστηριακά στοιχεία

Οι καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του 26χρονου, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υπόθεσης.

Οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας, εξετάζοντας τα ευρήματα, τις μαρτυρίες, τις κινήσεις των εμπλεκομένων και το άγνωστο DNA που εντοπίστηκε στο όπλο.

Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τα νέα στοιχεία να εντείνουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της.