Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου, με στενό φίλο του 65χρονου κατηγορούμενου να υποστηρίζει δημόσια ότι αδυνατεί να πιστέψει πως ο άνθρωπος που γνώριζε επί χρόνια θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, ο φίλος του προφυλακισμένου πλέον Ιταλού περιέγραψε έναν άνθρωπο που, όπως υποστηρίζει, αγαπούσε βαθιά τη σύντροφό του και τον γιο της, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία τους.

«Μου μίλαγε συχνά για τον γιο του, τον είχε μεγαλώσει, τον αγαπούσε πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές επιμένουν: Ο 65χρονος παραμένει ο βασικός ύποπτος

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων από το περιβάλλον του κατηγορούμενου και τα ευρήματα που, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν φαίνεται να μεταβάλλουν την εκτίμησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν έχουν ανατρέψει τα δεδομένα της έρευνας, με τον 65χρονο να εξακολουθεί να θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Καθοριστικό στοιχείο για τις Αρχές παραμένει το γεγονός ότι δεν προέκυψε ένδειξη εισόδου ή εξόδου τρίτου προσώπου από το σπίτι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από το έγκλημα.

Τι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του κατηγορούμενου ούτε στην πετσέτα που εξετάστηκε.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απουσία αίματος δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, καθώς ένα αντικείμενο που έχει πλυθεί μπορεί να μην διατηρεί εμφανή βιολογικά ίχνη. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε ο δράστης τη στιγμή του εγκλήματος.

Στο μαχαίρι και στο όπλο που βρέθηκαν στον χώρο εντοπίστηκε DNA των θυμάτων, χωρίς να βρεθεί γενετικό υλικό άλλου προσώπου. Σύμφωνα με τις Αρχές, αυτό δεν θεωρείται ασυνήθιστο, καθώς η παρουσία αίματος των θυμάτων μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Τι εξετάζεται για τα αποτυπώματα και το DNA

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα στα φονικά όπλα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο μαχαίρι τα ίχνη ενδέχεται να αλλοιώθηκαν από το αίμα, ενώ στο όπλο δεν αποκλείεται να είχαν σβηστεί ή καθαριστεί πριν εντοπιστεί. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου κάτω από τα νύχια των θυμάτων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης ή αμυχές στο σώμα του κατηγορούμενου, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία γενετικού υλικού.

Όσον αφορά το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι πρόκειται για εύρημα που μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή συμβίωσή τους.

Η μυστηριώδης δίοδος στα συρματοπλέγματα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και μία πρόσφατα ανοιγμένη δίοδος στα συρματοπλέγματα που βρίσκονται κοντά στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, τόσο το αν η δίοδος χρησιμοποιήθηκε για διαφυγή, όσο και το αν δημιουργήθηκε με στόχο να παραπλανήσει τις έρευνες και να δημιουργήσει την εντύπωση παρουσίας τρίτου προσώπου.

Ο 65χρονος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα δύο θύματα αλληλοτραυματίστηκαν θανάσιμα, ένα σενάριο που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των ερευνητών, δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν νέα αποτελέσματα από εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και συνεχίζουν την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν πλήρως το μυστήριο του διπλού εγκλήματος στο Αίγιο.