Η ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε στην αιφνίδια διακοπή της σειράς «Αρχελάου 5», μιλώντας στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η παραγωγή της ΕΡΤ.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η εμπειρία αυτή της έχει αφήσει έντονη πικρία, σημειώνοντας πως ένιωσε αδικημένη μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από τη σειρά. Όπως χαρακτηριστικά είπε «Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη ακόμα γι’ αυτό. Είναι πρώτη φορά που ένιωσα τόσο μεγάλη αδικία στα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά. Ένιωσα μια αδικία γιατί ξαφνικά ένιωσα μία επίθεση γι’ αυτή τη σειρά που δεν της άξιζε».

Παρότι απέφυγε να επεκταθεί στους λόγους που οδήγησαν στο πρόωρο τέλος της παραγωγής, τόνισε πως η μη ανανέωση ή επέκταση μιας σειράς πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην τηλεόραση. Όπως ανέφερε «Το να μη δοθεί παράταση στα επεισόδια που είναι στο συμβόλαιο συμβαίνει κάθε χρόνο στις περισσότερες κωμωδίες και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Με πίκρανε πάρα πολύ. Αισθανόμουν ότι έχουμε κάνει έγκλημα. Πες ότι δεν άρεσε. Ο καλλιτέχνης δικαιούται να μην αρέσει. Ούτε κάναμε αρπαχτή».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα στην ΕΡΤ θα είναι η ιστορική σειρά της Μιμής Ντενίση με τίτλο «Madre», η οποία θα επικεντρώνεται στην ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για τον χειμώνα και την προβολή της να τοποθετείται στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν.