Ο Ανδρέας Λαγός αποκάλυψε ότι η επιθυμία να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μαγειρική γεννήθηκε όταν ήταν ακόμη παιδί, περιγράφοντας τις εικόνες και τα βιώματα που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο σεφ ανέφερε ότι η περιέργειά του για όσα συνέβαιναν στην κουζίνα εμφανίστηκε πολύ νωρίς.

«Από πολύ νωρίς, περίπου απ’ τα έξι μου χρόνια, κατάλαβα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς ένα κέικ φουσκώνει στον φούρνο. Μου φαινόταν περίεργο, μου φαινόταν σχεδόν μαγικό».

Η μητέρα του και οι στιγμές πάνω από το πετρογκάζ

Ο Ανδρέας Λαγός συνέδεσε τα πρώτα του μαγειρικά ερεθίσματα με τα παιδικά του χρόνια στη Σάμο και τη σχέση που είχε με την οικογένειά του.

Όπως εξήγησε, οι γονείς του εργάζονταν στα κτήματα και οι ώρες που περνούσαν μαζί στο σπίτι είχαν ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

«Το πιο σημαντικό απ’ όλα ήταν η σύνδεση που έψαχνα σαν μικρό παιδί με τη μητέρα μου, γιατί ήταν συνέχεια στα κτήματα. Οι γονείς μου ήταν από μια αγροτική οικογένεια. Οπότε τα απογεύματα που επέστρεφαν σπίτι ήταν ο χρόνος που περνάγαμε μαζί. Πάνω από το πετρογκάζ. Οπότε νομίζω ότι έπαιξε κι αυτό σημαντικό ρόλο».

Το φυλλάδιο που κράτησε μέχρι την αποφοίτησή του

Ο σεφ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε αποφασίσει από τα σχολικά του χρόνια ποιον δρόμο ήθελε να ακολουθήσει.

«Έτυχε την πρώτη μέρα που πήγα στην Πρώτη Γυμνασίου να μοιράζουν φυλλάδια μιας ιδιωτικής σχολής μαγείρων στην Αθήνα. Αυτό το φυλλάδιο το κράτησα λοιπόν για έξι χρόνια».

Στη συνέχεια εξήγησε πως όταν ολοκλήρωσε το Λύκειο υπήρχε προβληματισμός μέσα στην οικογένεια σχετικά με το αν θα επέλεγε τη γεωπονία ή τη μαγειρική.

«Τελειώνοντας το Λύκειο, υπήρχε ένα μικρό debate στο σπίτι αν ήθελα να ασχοληθώ με τη γεωπονική και την ανθοκομία ή με τη μαγειρική. Εγώ είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μαγειρική».

Παράλληλα τόνισε ότι είχε τη στήριξη των δικών του ανθρώπων στην επιλογή που έκανε.

«Είχα και έχω δύο γονείς και μια οικογένεια η οποία με στήριξε σε αυτό».

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» και οι γεύσεις που δεν ξεχνά

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική του πορεία, ο Ανδρέας Λαγός δήλωσε ότι η «ΠΟΠ Μαγειρική» ετοιμάζεται για τον δέκατο κύκλο της στην ΕΡΤ.

«Η σεζόν τέλειωσε βέβαια. Η εκπομπή συνεχίζεται με επαναλήψεις. Δέκατος κύκλος “ΠΟΠ Μαγειρική”. Ξεκινάμε γυρίσματα μέσα Ιουλίου. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω να σας πω την αλήθεια μου».

Μιλώντας για το φαγητό και τις αναμνήσεις που κουβαλά από τη Σάμο, στάθηκε σε γεύσεις που εξακολουθούν να τον συγκινούν.

«Είναι τα γιαπράκια τα σαμιώτικα. Είναι το κατσικάκι το γεμιστό της Σάμου. Είναι οι μελιτζάνες με ντομάτα και μπόλικη ρίγανη. Αυτή η ντομάτα του Αυγούστου, που μοσχομυρίζει ήλιο και καλοκαίρι. Και η ρίγανη της Σάμου που έχει έντονα αρώματα».

Κλείνοντας, ο σεφ μίλησε για τη σχέση του με το επάγγελμα που επέλεξε να ακολουθήσει.

«Νιώθω τυχερός, γιατί αυτό το πράγμα κουβαλάω και μου δόθηκε έτσι στη ζωή η ευκαιρία να συνεχίσω να ασχολούμαι και να υπάρχω μέσα από αυτό. Και νιώθω ευγνώμων πραγματικά».