Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας, τα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου έφτασαν τα 5,49 δισ. δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο 21,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Βενεζουέλα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού πετρελαίου και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αφότου το Καράκας άνοιξε τις πόρτες σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η Ουάσινγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Εξαιρουμένων των εξαγωγών πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας.