Όταν στον χάρτη μιας περιοχής μπαίνουν νέες δεξαμενές νερού, αναβαθμισμένα αντλιοστάσια και σύγχρονος επιχειρησιακός εξοπλισμός, η προστασία αποκτά πρακτική μορφή. Αποκτά σημεία αναφοράς στο πεδίο, ανθρώπους που μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, υποδομές που ενισχύουν την πρόληψη και συνεργασίες που κάνουν την ανταπόκριση πιο άμεση.

Στην Αχαΐα, μια περιοχή που έχει βιώσει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών και γνωρίζει καλά τη σημασία της ετοιμότητας, η ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από παρεμβάσεις που στηρίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, ενισχύουν τις δομές πολιτικής προστασίας και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων.

Με αφετηρία αυτή την ανάγκη, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιεί το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας. Η δράση εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, αφήνοντας ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Πάτρα ως σημείο αναφοράς

Η Πάτρα κατέχει ξεχωριστή θέση στην πορεία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της εταιρείας, καθώς και το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της Ελλάδας συνολικά, ένας παραγωγικός πυρήνας με σημαντική σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Μέσα από το νέο πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε επίσημα στις 2 Ιουνίου, η εταιρεία επιστρέφει αξία σε έναν τόπο με τον οποίο έχει αναπτύξει σταθερούς δεσμούς, στηρίζοντας δράσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας, καθώς η αποτελεσματική προστασία μιας περιοχής απαιτεί συντονισμό, τεχνογνωσία, τοπική γνώση και κοινή στόχευση.

Πρόληψη, υποδομές και στήριξη στο πεδίο

Η δράση αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την άμεση στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την αποκατάσταση και το περιβάλλον, με παρεμβάσεις σε υδρολογικές λεκάνες και υποδομές ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά στην εγκατάσταση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου για την καλύτερη πρόληψη και προστασία κατοίκων σε πυρόπληκτες περιοχές. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων και σύμφωνα με την καθοδήγηση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.

Στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η δωρεά για αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τον Ειδικό Σύμβουλο του Δήμου. Η παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό δύο αντλιοστασίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην περιοχή του Αλισσού, η οποία επηρεάστηκε από τις περσινές πυρκαγιές. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συνδέει την πυροπροστασία με τη λειτουργικότητα βασικών υποδομών νερού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιοχής σε περισσότερα από ένα επίπεδα.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα, μέσα από την παροχή σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία των αρμόδιων δυνάμεων για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών πυρκαγιών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους δυνατότητα και την προστασία των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένη ανάγκη.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την άμεση υποστήριξη του Σωματείου Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας. Με τη συνεργασία του ΣΕΔΙΠ, της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τοπικής Πολιτικής Προστασίας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας. Το πρόγραμμα ενισχύει την ασφάλεια των εθελοντών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, την ετοιμότητα του Σωματείου και την άμεση ανταπόκρισή του σε συμβάντα πολιτικής προστασίας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη συνεργασία του με τις επίσημες πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις αρχές τοπικής πολιτικής προστασίας.

Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων είναι η συνεργασία. Η πλήρης στήριξη των εμπλεκόμενων φορέων και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Η ανθεκτικότητα μιας περιοχής απαιτεί σταθερές υποδομές, άμεση επιχειρησιακή δυνατότητα και ανθρώπους που λειτουργούν με κοινό προσανατολισμό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική βιωσιμότητας, μέσα από την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει συστηματικά σε δράσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Από τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την κυκλική οικονομία έως τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί αξία με διάρκεια για την οικονομία, την κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Στην περίπτωση της Αχαΐας, αυτή η προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερα πρακτική διάσταση. Η στήριξη των δομών πυροπροστασίας, η ενίσχυση κρίσιμων υποδομών νερού και η υποστήριξη των εθελοντών της περιοχής συνδέουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την καθημερινή ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.