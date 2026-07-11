Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τη Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι του, με τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αποτελεί στόχος του Κάνσας, να πετυχαίνει πολύ όμορφο γκολ.

Το ματς άρχισε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 7ο λεπτό, καθώς ο Κλέιτον ένιωσε ενοχλήσεις και άφησε τη θέση του στον Γιάρεμτσουκ. Από εκεί και πέρα, η Λέουβεν προσπάθησε να απειλήσει και στο 16′ είχε δοκάρι σε συρτό σουτ του Τραορέ, με τον Τζολάκη να ελέγχει τη φάση.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρώτη του καλή στιγμή στο 20′ με τον Γιάρεμτσουκ που πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, γύρισε και εκτέλεσε αλλά έστειλε τη μπάλα, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με την εντυπωσιακή επέμβαση του Τζολάκη στο ωραίο σουτ του Τραορέ στο 45′.

Στο β’ μέρος, όπως είναι λογικό, έγιναν πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες, με τον Στουρνάρα να κάνει απόκρουση εξ επαφής στο 61ο λεπτό και τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ στο 68′, όταν ο Ζέλσον βρήκε τον Αντρέ Λουίζ και αυτός κοντρόλαρε, έφερε τη μπάλα στο αριστερό και με ωραίο σουτ έκανε το 1-0.

Στο 71′ ο Γιάρεμτσουκ είχε μεγάλη ευκαιρία, από πολύ κοντά, για το 2-0 αλλά δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και στο 87′ ο Μουρού με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Σκρίβερς, έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζιος, Σιπιόνι, Εσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας, Κλέιτον (7΄ Γιάρεμτσουκ).

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Στουρνάρας, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο, Φίλης, Γκαρθία (54΄ Σιπιόνι), Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ (74΄ Μασούρας).