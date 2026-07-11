Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ελληνική κοινωνία κινούνταν στον αστερισμό ενός έντονου εθνικού ρομαντισμού. Η Μεγάλη Ιδέα δεν αποτελούσε απλώς μια γεωπολιτική επιδίωξη των Αθηνών, αλλά μια βαθιά, σχεδόν μεταφυσική πίστη που καθόριζε τη συλλογική ψυχοσύνθεσή της.

Στην καρδιά αυτού του μυστικισμού βρισκόταν ένας παλιός θρύλος που ήθελε την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας να συμπίπτει με την ταυτόχρονη παρουσία ενός Κωνσταντίνου και μιας Σοφίας στην ηγεσία του κράτους.

Όταν επισημοποιήθηκε ο αρραβώνας του διαδόχου του ελληνικού θρόνου με την πριγκίπισσα της Πρωσίας, η σύμπτωση των ονομάτων πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα λαϊκού ενθουσιασμού. Ο Δανός φιλέλληνας Βάλτερ Κρίστμας, καταγράφοντας τον παλμό εκείνων των ημερών, παρατήρησε πως η είδηση έφερε πραγματική αγαλλίαση σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά, ακόμα και σε περιόδους νηφαλιότητας όπου οι Έλληνες απέφευγαν τις μεγαλοστομίες, στην πιο κρυφή γωνιά της καρδιάς τους η επιθυμία για την εκπλήρωση του εθνικού πεπρωμένου παρέμενε ζωντανή. Η έλευση της κόρης του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου θεωρήθηκε από τη λαϊκή φαντασία ως η έναρξη της μεγάλης αντίστροφης μέτρησης.

«Μια παλιά προφητεία ανήγγειλε την αναγέννηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όταν η Ελλάδα θα αποκτήσει έναν βασιλιά Κωνσταντίνο και μια βασίλισσα με το όνομα Σοφία. Όταν λοιπόν ο επίδοξος διάδοχος του θρόνου αρραβωνιάστηκε την πριγκίπισσα Σοφία, την κόρη του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου, υπήρξε αγαλλίαση σε όλη τη χώρα.

Οι Έλληνες είναι αρκετά προληπτικοί και παρ΄όλο που σε ηρεμότερες στιγμές ίσως αρνούνται ότι τρέφουν φιλοδοξίες μεγαλείου, κατά πως τους αποδίδεται, βαθιά μέσα στο πιο κρυφό μέρος της καρδιάς τους υπνώττει ακόμα η Μεγάλη Ιδέα.», έγραφε ο Βάλτερ Κρίστμας.

Η θριαμβευτική υποδοχή και το κοσμικό γεγονός του αιώνα

Η πορεία της Σοφίας προς τη νέα της πατρίδα ξεκίνησε αμέσως μετά την υπογραφή του επίσημου προικοσυμφώνου. Συνοδευόμενη από τη μητέρα της και τις αδελφές της, Βικτωρία και Μαργαρίτα, η νεαρή πριγκίπισσα αντίκρισε για πρώτη φορά την ελληνική γη στις 13 Οκτωβρίου 1889, όταν το πλοίο της κατέπλευσε στην Κόρινθο. Εκεί την περίμενε η ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, με τον βασιλιά Γεώργιο Α’ και τον διάδοχο Κωνσταντίνο να ηγούνται της επίσημης υποδοχής.

Καθώς τα έργα για τη διάνοιξη της διώρυγας του Ισθμού δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, η μετακίνηση της βασιλικής συνοδείας έγινε οδικώς μέχρι το Καλαμάκι, απ’ όπου επιβιβάστηκαν στη θαλαμηγό «Αμφιτρίτη» με προορισμό τον Πειραιά. Το λιμάνι είχε πλημμυρίσει από κόσμο, ενώ ο Γεώργιος Σουρής αποτύπωσε το εορταστικό κλίμα με τους περίφημους σατιρικούς του στίχους «Και ο Ρωμηός προβάλλει και την νύφη ψάλλει».

Η γαμήλια τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 1889, αποτέλεσε τον πρώτο πριγκιπικό γάμο στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η πρωτεύουσα έζησε μέρες πρωτοφανούς λάμψης, φιλοξενώντας δεκάδες εστεμμένους και ξένες προσωπικότητες, με το γεγονός να μονοπωλεί τον τύπο για εβδομάδες.

Αρχικά, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο του Μιλτιάδη Νεγρεπόντη, στη διασταύρωση των οδών Όθωνος και Αμαλίας, ένα ιστορικό κτίριο που δεν υπάρχει πια.

Η δυναμική του θρόνου ενισχύθηκε καθοριστικά στις 7 Ιουλίου 1890, όταν η Σοφία έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον μελλοντικό Βασιλιά Γεώργιο Β’, στα θερινά ανάκτορα στο Τατόι. Η γέννηση του διαδόχου, που έγινε παρουσία της γερμανικής της οικογένειας, χαιρετίστηκε με 101 κανονιοβολισμούς από τον Λόφο των Νυμφών, σκορπίζοντας ρίγη ενθουσιασμού στους υποστηρικτές του στέμματος.

Το θρησκευτικό ζήτημα και η ρήξη με το Βερολίνο

Πέρα όμως από τις ρομαντικές προσδοκίες, η Ελλάδα παρέμενε διπλωματικά ευάλωτη και απομονωμένη, έχοντας υποστεί επανειλημμένες διαψεύσεις από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η σύνδεση με τον πανίσχυρο Οίκο των Χοεντσόλερν θεωρήθηκε σωσίβιο για την ελληνική εξωτερική πολιτική, όμως η Σοφία συνειδητοποιούσε ότι για να γίνει αποδεκτή από τον λαό έπρεπε να ταυτιστεί μαζί του θρησκευτικά.

Το φθινόπωρο του 1890, ταξίδεψε στο Βερολίνο για να ανακοινώσει την πρόθεσή της να ασπαστεί την Ορθοδοξία. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή του αδελφού της και Κάιζερ της Γερμανίας, Γουλιέλμου Β’, ο οποίος αντέδρασε με ακραία σκληρότητα, βλέποντας τη μεταστροφή ως προσβολή προς το προτεσταντικό δόγμα.

Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις του, η Σοφία, έχοντας την υποστήριξη της μητέρας της αλλά και της γιαγιάς της, Βασίλισσας Βικτωρίας της Μεγάλης Βρετανίας, επέστρεψε στην Αθήνα και ξεκίνησε κατήχηση υπό τον Αρχιεπίσκοπο Γερμανό Β’.

Η επίσημη βάπτιση με το μυστήριο του χρίσματος τελέστηκε το Μεγάλο Σάββατο 20 Απριλίου 1891 στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, παρουσία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάννη.

Το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και το δράμα του διχασμού

Η μοίρα επιφύλασσε ένα εξαιρετικά σκληρό παιχνίδι για τη Σοφία. Όταν το 1914 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η γερμανική της καταγωγή μετατράπηκε από διπλωματικό πλεονέκτημα σε μειονέκτημα.

Η Ελλάδα βρέθηκε διχασμένη ανάμεσα στην πολιτική της ουδετερότητας που υποστήριζε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και στην πρόθεση του Ελευθερίου Βενιζέλου για άμεση έξοδο του κράτους στο πλευρό της Αντάντ, της συμμαχίας της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για τη βενιζελική παράταξη, η Σοφία μετατράπηκε γρήγορα στον «δούρειο ίππο» του Βερολίνου μέσα στα ανάκτορα, με την προπαγάνδα της εποχής να τη στοχοποιεί ως πράκτορα των γερμανικών συμφερόντων. Η μεταγενέστερη μελέτη της αλληλογραφίας δείχνει μια πιο σύνθετη εικόνα από εκείνη που κυριάρχησε στον δημόσιο λόγο της εποχής.

Η Σοφία δεν λειτουργούσε ως όργανο της γερμανικής κατασκοπείας, αλλά βρισκόταν ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μία πλευρά, ο αδελφός της, Κάιζερ Γουλιέλμος Β’, της έστελνε τηλεγραφήματα με ύφος ωμού εκβιασμού, απαιτώντας από την Αθήνα να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να πολεμήσει στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων.

Ο Κάιζερ εξέφραζε συχνά την οργή του προς το ελληνικό βασιλικό ζεύγος, θεωρώντας ότι η στάση τους ευνοούσε τελικά τους Αγγλογάλλους. Από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις της Αντάντ αντιμετώπιζαν το παλάτι με απόλυτη καχυποψία, επιβάλλοντας τελικά έναν ασφυκτικό ναυτικό αποκλεισμό που οδήγησε τον ελληνικό λαό στην πείνα.

Η γυναίκα που κάποτε έγινε δεκτή με καμπάνες, ποιήματα και μεσαιωνικούς θρύλους ως η εν σαρκί εκπλήρωση της Μεγάλης Ιδέας, βρέθηκε στο επίκεντρο του Εθνικού Διχασμού.

Από το ανάθεμα της εξορίας στην κατάρρευση του βυζαντινού ονείρου

Αυτή η γεωπολιτική μέγγενη έφτασε στο σημείο μηδέν το καλοκαίρι του 1917. Υπό την απειλή των γαλλικών όπλων και την ασφυκτική πίεση της Αντάντ, ο Κωνσταντίνος και η Σοφία υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, παίρνοντας τον δρόμο της εξορίας για την Ελβετία.

Στον θρόνο της Αθήνας ανέβηκε εσπευσμένα ο δεύτερος γιος τους, Αλέξανδρος, την ώρα που ο Ελευθέριος Βενιζέλος οδηγούσε πλέον και επίσημα τη χώρα στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Όταν τα όπλα σίγησαν τον Νοέμβριο του 1918, η Ελλάδα βρέθηκε στην πλευρά των θριαμβευτών. Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών το 1920, το εθνικό όραμα της «Ελλάδας των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών» έμοιαζε πιο κοντά από ποτέ.

Η Σοφία, ωστόσο, παρακολουθούσε αυτές τις ιστορικές στιγμές από μακριά, στερημένη από τον τίτλο και την πατρίδα της, την ίδια ώρα που η χώρα της εξαργύρωνε τη μεγαλύτερη εδαφική της επέκταση.

Η μοίρα, όμως, επιφύλασσε μια τελευταία πράξη στο δράμα, γεμάτη ειρωνεία. Ο ξαφνικός θάνατος του βασιλιά Αλεξάνδρου από δάγκωμα μαϊμούς το φθινόπωρο του 1920 και η απροσδόκητη εκλογική ήττα του Βενιζέλου, άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του εξόριστου ζεύγους.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η Σοφία πάτησε ξανά το πόδι της στην Αθήνα ως Βασίλισσα, μέσα σε ένα κλίμα έξαλλου λαϊκού ενθουσιασμού που θύμιζε τις μέρες του γάμου της.

Αυτή η παλινόρθωση, ωστόσο, λειτούργησε ως καταλύτης για την καταστροφή. Οι Σύμμαχοι, χρησιμοποιώντας την επιστροφή του «γερμανόφιλου» ζεύγους ως ιδανικό πρόσχημα, απέσυραν αμέσως κάθε οικονομική και διπλωματική στήριξη προς την Ελλάδα, αφήνοντας το μέτωπο της Μικρασιατικής Εκστρατείας ακάλυπτο.

Η τραγωδία του 1922 και η Μικρασιατική Καταστροφή έβαλαν την οριστική ταφόπλακα στη Μεγάλη Ιδέα. Η Σοφία πήρε ξανά τον δρόμο της μόνιμης πλέον εξορίας, βλέποντας το βυζαντινό όνειρο που κάποτε είχε γεννήσει το όνομά της, να μετατρέπεται στην πιο οδυνηρή εθνική τραγωδία.

Φωτογραφίες: greekroyalfamily