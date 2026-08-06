Συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές.

Βασική προτεραιότητα των ελέγχων είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών, η αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και η ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 325 αυτοψίες, 88 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 119 κίτρινα και 118 κόκκινα.

Κατσαφάδος: Περνάμε στο επόμενο στάδιο

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε ότι σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, πλέον περνά το επόμενο στάδιο, που αφορά τη συγκέντρωση και υποβολή των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους.

«Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές», σημείωσε.

Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, ενώ έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.

Παράλληλα, έχουν αποσταλεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων.

«Αυστηρό χρονοδιάγραμμα» για τους φακέλους

Ο υφυπουργός τόνισε ότι έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους.

«Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτελεσματικότητα του συντονισμού αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στη Δυτική Αττική, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Η εικόνα ανά κατηγορία

Από τις συνολικά 325 αυτοψίες που ολοκληρώθηκαν:

88 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας

χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας 119 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας

χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας 118 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινης κατηγορίας

Ο χαρακτηρισμός αποτυπώνει την κατάσταση των κτηρίων μετά τις πυρκαγιές και καθορίζει τα επόμενα βήματα για τους ιδιοκτήτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι περισσότερες αυτοψίες στη Δυτική Αττική

Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων.

Εκεί διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι.

Από αυτούς:

57 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα

χαρακτηρίστηκαν πράσινα 65 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα

χαρακτηρίστηκαν κίτρινα 84 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα

Οι έλεγχοι στο Ρέθυμνο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες.

Η κατανομή έχει ως εξής:

24 κτήρια πράσινα

πράσινα 12 κτήρια κίτρινα

κίτρινα 19 κτήρια κόκκινα

Αχαΐα, Αργολίδα, Βοιωτία και Φωκίδα

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε Περιφερειακές Ενότητες όπου καταγράφηκε μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών.

Στην Αχαΐα έγιναν 19 αυτοψίες, με 3 κτήρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

Στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτήρια.

Στη Βοιωτία έγιναν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 κτήριο χαρακτηρίστηκε πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα.

Στη Φωκίδα πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες, με 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα κτήρια.

Επόμενο βήμα η κρατική αρωγή

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, το βάρος μεταφέρεται πλέον στους φακέλους των πληγέντων, που πρέπει να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν από τους δήμους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος είναι να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων ενισχύσεων, ώστε οι πυρόπληκτοι να λάβουν την αναγκαία στήριξη μετά τις καταστροφές.