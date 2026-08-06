Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες κατοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια και τους κατοίκους να προσπαθούν να διαχειριστούν τις ανυπολόγιστες απώλειες. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων, ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν κατοικίες και πράσινο, πλέον κυριαρχούν στάχτες, καμένα κτίσματα και ελάχιστες νησίδες βλάστησης που κατάφεραν να διασωθούν από τις φλόγες.

Οι περιουσίες που δημιουργήθηκαν με κόπους μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Από πολλά σπίτια έχουν απομείνει μόνο παραμορφωμένες ηλεκτρικές συσκευές, σωροί από μπάζα, κατεστραμμένες στέγες και σπασμένα κεραμίδια. Σε αρκετές κατοικίες έχει ήδη τοποθετηθεί το χαρακτηριστικό κόκκινο τρίγωνο, καθώς κρίθηκαν επικίνδυνες και πρόκειται να κατεδαφιστούν.

Οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Υπενθυμίζεται ότι έχει ανακοινωθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των πληγέντων. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή την επισκευή οικοσκευών, ποσό από 300 έως 500 ευρώ για την προσωρινή στέγαση, ενώ η αποζημίωση για τις κατοικίες που καταστράφηκαν από τη φωτιά θα καλύπτει το 100% της ζημιάς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής στο Πόρτο Γερμενό έχουν χαρακτηριστεί 38 κατοικίες ως «κόκκινες» και 34 ως «κίτρινες». Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο εξοπλισμός και τα γεωργικά μηχανήματα θα αποζημιωθούν σε ποσοστό 70%, ενώ οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές λόγω της πυρκαγιάς θα λάβουν οικονομική ενίσχυση 350 ευρώ έως ότου επαναλειτουργήσουν οι χώροι εργασίας τους.

Η κάμερα του ΕΡΤnews βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να αποτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής και να σταθούν ξανά στα πόδια τους, καταγράφοντας τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται στις φλόγες.

Συνεχίζονται οι αυτοψίες

Οι έλεγχοι στις κατοικίες και τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που επλήγησαν από τη φωτιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ξεκίνησαν την Τετάρτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες έχουν υποστεί ζημιές να βρίσκονται στα ακίνητά τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των κλιμακίων και να παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, οι απαραίτητες πληροφορίες.

Οδηγίες και δικαιολογητικά για τις αιτήσεις αποζημίωσης

Με σκοπό την άμεση, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πυρόπληκτων, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει συγκεντρώσει σε ειδική σελίδα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, καθώς και τα σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν:

Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης στους Πληγέντες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημέρωση για την Αποζημίωση Πυροπλήκτων – Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Έντυπα.

Υπεύθυνη Δήλωση Συνιδιοκτήτη Περί Συναίνεσης Αποζημίωσης.