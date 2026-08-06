Το διάστημα από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου αποτελεί τη χρονική περίοδο με τον μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία εξετάζει τις μεγάλες πυρκαγιές που καταγράφηκαν στην Ελλάδα από το 2007 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε αυτές τις έξι εβδομάδες σημειώθηκαν οι 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές της περιόδου, γεγονός που αναδεικνύει τη συγκεκριμένη χρονική ζώνη ως την πλέον κρίσιμη κάθε αντιπυρικής περιόδου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έντονη ξήρανση της καύσιμης ύλης, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν συνήθως εκείνη την εποχή συνθέτουν τις ιδανικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ωστόσο, η ανάλυση καταγράφει και σημαντικές εξαιρέσεις εκτός της συγκεκριμένης περιόδου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα στα τέλη Ιουνίου του 2007, η μεγάλη φωτιά στον Σχίνο Κορινθίας τον Μάιο του 2021, καθώς και η εκτεταμένη πυρκαγιά στην Κορινθία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.

Το meteo.gr τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει πλέον αισθητά τα χαρακτηριστικά της αντιπυρικής περιόδου. Η ταχύτερη επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών τόσο νωρίτερα όσο και αργότερα μέσα στη σεζόν, διευρύνοντας ουσιαστικά το παράθυρο υψηλού κινδύνου.

Για τις ανάγκες της μελέτης εξετάστηκαν όλες οι δασικές πυρκαγιές που έκαψαν περισσότερα από 40.000 στρέμματα, ενώ στην ανάλυση συμπεριλήφθηκε και η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της.