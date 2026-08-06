Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολικά θρανία αναγκάζει τη Δανία να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό της μοντέλο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εκτεταμένο φαινόμενο της ψηφιακής αντιγραφής, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε μια σειρά από αυστηρά μέτρα που τίθενται σε άμεση εφαρμογή, επαναφέροντας την προφορική εξέταση ως βασικό πυλώνα αξιολόγησης.



Στο στόχαστρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκονται περίπου 9.000 μαθητές των τελευταίων τάξεων του λυκείου, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να εκπονήσουν εκτενείς συνθετικές εργασίες. Από τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές αυτοί θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν προφορικά τα γραπτά τους κείμενα, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν δικό τους πνευματικό έργο και όχι προϊόν παραγωγής κάποιας εφαρμογής αλγορίθμου.

Παράλληλα, τα λύκεια της χώρας καλούνται να μεταφέρουν τη διαδικασία συγγραφής των εργασιών μέσα στις σχολικές αίθουσες. Υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικών, οι μαθητές θα συντάσσουν τα κείμενά τους ενώ οι οθόνες των υπολογιστών τους θα βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.



Για τον σκοπό αυτό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν ειδικά ψηφιακά τείχη προστασίας (firewalls) που θα φιλτράρουν αυστηρά την πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων.

Η κυβέρνηση παραδέχεται ανοιχτά ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα. Η μεταφορά της εργασίας στην τάξη αποσκοπεί και στη δυνατότητα των καθηγητών να παρακολουθούν τη διαδικασία μάθησης βήμα προς βήμα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προετοιμάζουν μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη συνολική διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης στην παιδεία, αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, σύμφωνα με τον Guardian.