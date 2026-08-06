Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα έναν βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς προς την κατεύθυνση της θάλασσας της χερσονήσου της ανατολικής ακτής, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για την πρώτη αυτού του είδους εκτόξευση σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών από μια σειρά δοκιμών που έγιναν νωρίτερα φέτος.

Η Σεούλ επισημαίνει ότι η εκτόξευση καταγράφηκε από τα συστήματα επιτήρησης των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο πύραυλος κατευθύνθηκε προς τα ανοικτά της ανατολικής ακτής της κορεατικής χερσονήσου. Οι αρχές της Νότιας Κορέας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για τα χαρακτηριστικά του πυραύλου και την ακριβή τροχιά του.



Η νέα δοκιμή έρχεται μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, καθώς η Πιονγιάνγκ δεν είχε πραγματοποιήσει παρόμοια εκτόξευση από τις προηγούμενες δοκιμές νωρίτερα μέσα στο έτος. Η εκτόξευση έγινε ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας – ΗΠΑ που αναμένονται να πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα.



Ουάσινγκτον και Σεούλ λένε ότι οι ασκήσεις ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες και την αποτρεπτική τους δύναμη έναντι των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ τις καταγγέλλει τακτικά ως προετοιμασίες για εισβολή. Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από περιοχή Γουονσάν, στην ανατολική ακτή της Βόρεια Κορέας, περίπου στις 11.00 ώρα Ελλάδος.



Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για θέματα ασφάλειας και καταδίκασε την εκτόξευση ως προκλητική ενέργεια που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση του ότι είχε λάβει γνώση για την εκτόξευση του πυραύλου και ότι βρισκόταν σε στενή συνεννόηση με τους εταίρους του. «Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί άμεση απειλή για το αμερικανικό προσωπικό ή το έδαφος των ΗΠΑ, ούτε για τους συμμάχους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην άμυνα της αμερικανικής επικράτειας και των συμμάχων μας στην περιοχή», ανέφερε το Αμερικανικό Στρατηγείο Ειρηνικού σε ανακοίνωση του.



Η δοκιμή του πυραύλου ενδέχεται να σχετίζεται με τις πρόσφατες επικρίσεις της Κιμ Γιο Τζονγκ, της ισχυρής αδελφής του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων «Tomahawk» από την Ιαπωνία, δήλωσε ο Λιμ Εουλ-τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Σπουδών της Άπω Ανατολής του Πανεπιστημίου Κιούνγκναμ.



Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά δοκιμών φέτος, συμπεριλαμβανομένων αυτών με βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, πυραύλους πυροβολικού και άλλα τακτικά όπλα.

Η πιο πρόσφατη επιβεβαιωμένη δοκιμή όπλων, στα τέλη Ιουνίου, αφορούσε ένα αναβαθμισμένο σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων 240 mm, τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και ένα αυτοκινούμενο οβιδοβόλο 155 mm, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.



Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι έχει ενισχύσει την ετοιμότητά του για περαιτέρω εκτοξεύσεις και ότι ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέφερε επίσης σήμερα ότι η Πιονγκγιάνγκ είχε εκτοξεύσει κάτι που θα μπορούσε να είναι βαλλιστικός πύραυλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.