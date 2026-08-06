Επίσκεψη στο νησί της Δήλου και δείπνο εν πλω απόλαυσε πριν από λίγες μέρες ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Γούντι Χάρελσον που έγινε ευρέως γνωστός στην Ελλάδα ως Γούντι Μπόιντ μέσα από την πολυβραβευμένη αμερικανική κωμική σειρά «Cheers», αλλά και ως Λάρι Φλιντ στην ομώνυμη ταινία.

Την αποκάλυψη των διακοπών του δημοφιλούς ηθοποιού στην χώρα μας έκανε η φημισμένη Βελγοαμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας και δημιουργός του εμβληματικού wrap dress, Νταιάν φον Φυρστενμπεργκ που σε μια ενότητα φωτογραφιών του «προσωπικού της ημερολογίου» σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης συμπεριέλαβε και τον δημοφιλή αμερικανό ηθοποιό.

Η σχεδιάστρια που ταξιδεύει πολύ συχνά στην χώρα μας περιέγραψε την επίσκεψη που έκαναν όλοι μαζί στην Δήλο, που θεωρείται η γενέτειρα και το ιερό νησί του θεού Απόλλωνα, αναφέροντας «Η μέρα ξεκίνησε με μια όμορφη πεζοπορία, μια επίσκεψη στο σπίτι του Απόλλωνα και ολοκληρώθηκε με ένα φιλικό δείπνο».