Αυτοψία σε σημαντικά έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επικεφαλής υπηρεσιακού κλιμακίου, συνοδευόμενη από τη γενική γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου και τον περιφερειάρχη ΑΜΘ, Χριστόδουλο Τοψίδη.

Ειδικότερα, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στο Τέμενος Βαγιαζήτ, στον αρχαιολογικό χώρο της Πλωτινόπολης και στον Ταφικό Τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης. Επισκέφθηκε, επίσης, τα δύο παλαιά σχολεία στους οικισμούς της Πτελέας Ορεστιάδας και Καρωτής Διδυμοτείχου, τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε Αγροτικά Μουσεία.

Από τον αρχαιολογικό χώρο της Πλωτινόπολης, η κ. Μενδώνη δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το έργο αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ, το οποίο χρηματοδοτείται με περίπου 15 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Πολιτισμού, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του. Σημείωσε, δε, πως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μνημείο, το οποίο θα παραδοθεί στο τέλος Αυγούστου, μόλις ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειές του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο σε συνεννόηση και με τον Δήμο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα αποδοθεί ως ένας πολιτιστικός προορισμός στο Διδυμότειχο.

Αναφορικά με τον αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής πόλης της Πλωτινόπολης, η κ. Μενδώνη δήλωσε πως «σήμερα βγήκε η διακήρυξη και αρχές Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές για την κατασκευή του στεγάστρου, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια». Σημειώνεται πως σε παλαιότερες δηλώσεις της, η κ. Μενδώνη είχε αναφέρει πως η συγκεκριμένη επέμβαση αφορά «τη διαμόρφωση ενός κελύφους που θα προφυλάσσει πλήρως τα σημαντικά ευρήματα, τις αρχαιότητες τόσο από καιρικές συνθήκες όσο και από ανθρωπογενείς φθορές. Επίσης ο αρχαιολογικός χώρος θωρακίζεται, σε επίπεδο πυροπροστασίας και ενεργειακής αυτονομίας, ακολουθώντας σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εμπειρία του επισκέπτη με έναν περίπατο, ο οποίος θα συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο με το Μουσείο και τα άλλα μνημεία της πόλης».

Η υπουργός Πολιτισμού γνωστοποίησε πως μέχρι το τέλος Αυγούστου θα αναδειχθεί και ο ανάδοχος του έργου στο Κάστρο Διδυμοτείχου, ενώ σε συνεννόηση με το Δήμο και αφού γίνουν από πλευρά του οι παραχωρήσεις, το υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάβει την αποκατάσταση δύο κτιρίων -ενός ξύλινου αρχοντικού στον Άγιο Αθανάσιο κι ενός διατηρητέου απέναντι από το Τέμενος Βαγιαζήτ, προκειμένου και αυτά να αποκτήσουν πολιτιστικές χρήσεις.

Αυτοψία έκανε η υπουργός Πολιτισμού και στη Μικρή Δοξιπάρα, όπου, όπως ανέφερε, είναι σε εξέλιξη το πολύ μεγάλο έργο του στεγάστρου και του εκθεσιακού χώρου, χρηματοδοτούμενο με περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ από τον Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η κ. Μενδώνη επισκέφθηκε, μαζί με τον περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, και τα δύο παλαιά σχολεία στην Πτελέα Ορεστιάδας και την Καρωτή Διδυμοτείχου, τα οποία, σε συνεργασία με τους Δήμους και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, θα μετατραπούν σε Αγροτικά Μουσεία.

Η υπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι από το 2019 μέχρι σήμερα στον Έβρο το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών. «Πρέπει να πω ότι με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τους πόρους του ΕΣΠΑ -και του 2014 της ΑΜΘ και από την περίοδο 2014-2020 και τώρα την περίοδο 2021-2027 και εθνικούς πόρους του υπουργείου Πολιτισμού- τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες μας ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η υπουργός ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη -με τον οποίο, όπως είπε, βρίσκονται σε μία ανοικτή γραμμή για όλα τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Πολιτισμού στον Έβρο-, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας καθώς και τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, «οι οποίες καταθέτουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου τα έργα να ολοκληρώνονται με τη σωστή ποιότητα, με την ενδεδειγμένη επιστημονική δεοντολογία και στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα».