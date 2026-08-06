Ο Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής διαδικασίας στο Westminster Magistrates’ Court, καθώς ο αναπληρωτής επικεφαλής δικαστής Ταν Ίκραμ ανέγνωσε την ένορκη κατάθεσή του για το επεισόδιο παρενόχλησης που σημειώθηκε κοντά στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ.

Το περιστατικό στο Σάντρινγκχαμ και η κατάθεση

Η υπόθεση αφορά τον 39χρονο Άλεξ Τζένκινσον, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν κατηγορίες για πρόκληση φόβου παράνομης βίας και ανάρμοστη συμπεριφορά στο Γούλφερτον, κοντά στο Μαρς Φαρμ. Παράλληλα, η Αστυνομία του Σάφολκ διεκδικεί την έκδοση εντολής προστασίας από παρενόχληση (Stalking Protection Order), αξιοποιώντας τα ευρήματα από το κινητό του κατηγορουμένου.

Περιγράφοντας τις συνθήκες της συνάντησης κατά τη διάρκεια περιπάτου με τα σκυλιά του, ο Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ ανέφερε ότι εντόπισε αρχικά ένα όχημα που θεωρήθηκε πως ανήκε σε φωτορεπόρτερ.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του:

«Τον είδα να γυρίζει και να με κοιτάζει. Φορούσε μια κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του».

Στη συνέχεια της αναφοράς του συμπλήρωσε τη στιγμή της κλιμάκωσης:

«Τότε είδα έναν ελεύθερο σκύλο να τρέχει προς το μέρος του. Μετά κατάλαβε ποιος ήμουν και άρχισε να τρέχει πίσω από το όχημά μου».

Η απουσία του κατηγορουμένου και οι δικαστικές αποφάσεις

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τεθεί προσωρινά υπό κράτηση βάσει της νομοθεσίας περί ψυχικής υγείας και έχει ήδη παραδεχθεί την άρνηση παροχής δείγματος αίματος, αρνείται την κατηγορία περί διατάραξης δημόσιας τάξης.

Ο 39χρονος Άλεξ Τζένκινσον φέρεται να επιτέθηκε στον έκπτωτο πρώην πρίγκιπα στις 6 Μαΐου κοντά στο Μαρς Φαρμ

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Τζένκινσον δεν εισήλθε στην αίθουσα καθώς συνοδευόταν από τον σκύλο του, την Indie. Η συνήγορός του, Κλερ Χάουελ, υποστήριξε την ανάγκη παρουσίας του ζώου δηλώνοντας:

«Έπρεπε να φέρει μαζί του τον σκύλο του, γι’ αυτό δεν του επιτράπηκε να μπει στο δικαστήριο. Είναι άστεγος και αυτή την περίοδο μένει σε κατάλυμα τύπου Travelodge. Δεν του επιτρέπεται να αφήσει τον σκύλο εκεί. Του προσφέρει υποστήριξη, καθώς πάσχει από ΔΕΠΥ».

Από την πλευρά του, ο δικαστής Ίκραμ απέρριψε το αίτημα παρουσίας του ζώου ελλείψει ιατρικών πιστοποιητικών, αναφέροντας:

«Δεν είμαι διατεθειμένος να έχω έναν σκύλο μέσα στην αίθουσα μόνο και μόνο επειδή είναι άστεγος και τυχαίνει να έχει σκύλο. Δεν λέω ότι δεν λέει την αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να το επιβεβαιώνει».

Η προσωρινή εντολή προστασίας παρατάθηκε, ενώ ορίστηκε προκαταρκτική συνεδρίαση στο Λάφμπορο για τις 22 Ιανουαρίου, με την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης να προγραμματίζεται για τις 16 Φεβρουαρίου στο Westminster Magistrates’ Court.