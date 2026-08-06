Μπαράζ εντατικών ελέγχων για την απελευθέρωση των δημόσιων χώρων ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων, βάζοντας στο στόχαστρο τα καταστήματα που καταλαμβάνουν αυθαίρετα πεζοδρόμια και πλατείες. Παράλληλα, η δημοτική αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τα απολογιστικά στοιχεία από τις τελευταίες σαρωτικές επιχειρήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας με στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο 13 επιχειρησιακών δράσεων, απομακρύνθηκαν περισσότερα από 240 αντικείμενα που καταλάμβαναν παράνομα κοινόχρηστους χώρους και εμπόδιζαν την ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία

Ειδικότερα, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις απομακρύνθηκαν 155 καρέκλες, 55 τραπέζια, τέσσερις καναπέδες, σκαμπό, σκιάδια, καθώς και εξοπλισμός προβολής εμπορευμάτων, όπως σταντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες και πάγκοι.