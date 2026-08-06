Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την Πέμπτη (6/8) την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και είναι πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Ο 28χρονος επιθετικός είναι το πρόσωπο των ημερών στους «πράσινους» καθώς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα και όλοι στην ομάδα περιμένουν πολλά από αυτόν με βάση την αξία του και όσα είχε δείξει στη θητεία του στην ΑΕΚ.

Ο Γκαρσία αποθεώθηκε από τους οπαδούς στο ΟΑΚΑ όπου βρέθηκε την Τετάρτη (5/8) για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 και μία μέρα μετά έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Έχοντας κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Σπαρτάκ Μόσχας, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο είναι σε καλή κατάσταση και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή -ή ακόμη και να πάρει χρόνο συμμετοχής- για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, αν και δεν θα έχει προσαρμοστεί πλήρως στην ομάδα μέσα σε λίγες μέρες.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση της Πέμπτης (6/8) αναφέρει τα εξής: «Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».