Ο Λιβάι Γκαρσία είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον και έκανε στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο Youtube τις πρώτες του δηλώσεις.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (4/8) την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού με δανεισμό από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οψιόν αγοράς, την Τετάρτη (5/8) ο Γκαρσία ήταν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 και την Πέμπτη (6/8) η ΠΑΕ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube τις πρώτες του δηλώσεις.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω ένα νέο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ κάπου αλλού. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Φυσικά, γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

Έτσι, μαζί με τον μάνατζέρ μου και τον σύλλογο πήραμε την απόφαση, με στόχο να πετύχουμε όσα θέλουμε μαζί. Έχω εμπειρία από την Ελλάδα. Η κατάκτηση του ενός τίτλου είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος, το αποτέλεσμα θα μιλήσει από μόνο του», είπε αρχικά ο Γκαρσία και συνέχισε.

«Αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν ο καιρός στην Ελλάδα. Η ζωή στη Ρωσία ήταν πολύ καλή. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι σε κάθε συνθήκη. Η οικογένειά μου κι εγώ περάσαμε υπέροχα στη Ρωσία, όμως τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα και πλέον η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους, αλλά και τους στόχους του συλλόγου.

Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να έχω είναι εκεί όπου με χρειάζεται η ομάδα. Είτε αγωνιστώ ως δεξιός εξτρέμ είτε ως επιθετικός, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Εδώ μου παρουσίασαν το πλάνο και το όραμα του συλλόγου. Από τη στιγμή που θα βρεθώ στο γήπεδο, στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο.

Με έπεισαν στον απόλυτο βαθμό (προπονητής και τεχνικός διευθυντής). Μου παρουσίασαν το πλάνο τους και ήθελα να γίνω μέρος αυτού του πρότζεκτ. Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Από κάθε βήμα μαθαίνεις κάτι. Έμαθα πολλά στη Ρωσία. Πέρασα πολύ όμορφα εκεί, όμως αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να πετύχω εδώ.

Γνωρίζω πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και πιστεύω ότι κι εκείνοι γνωρίζουν εμένα. Εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πλάνο, πιστεύω ότι θα ζήσουμε σπουδαίες στιγμές. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν».

Όσο για το ποιο είναι το παρατσούκλι που προτιμάει, είπε: «Αυτό θα το αποφασίσουν οι φίλαθλοι. Εγώ, πάντως, μέσα στο γήπεδο θέλω να είμαι «killer». Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε!».