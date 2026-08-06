Νέα ένταση καταγράφηκε σήμερα στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ σημειώθηκε και εμπλοκή με ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία ανέπτυξε συνολικά 8 αεροσκάφη στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 10 παραβάσεις και 17 παραβιάσεις, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή.

ATR-52, UAV και οπλισμένα F-16

Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-52 πραγματοποίησε 1 παράβαση και 5 παραβιάσεις.

Παράλληλα, πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV προχώρησαν σε 8 παραβάσεις και 10 παραβιάσεις.

Στην περιοχή κινήθηκε επίσης ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16, το οποίο έκανε 1 παράβαση και 2 παραβιάσεις.

Εμπλοκή με ελληνικές δυνάμεις

Τα τουρκικά F-16 φέρονται να ήταν αυτά που «πρωταγωνίστησαν» στην εμπλοκή με ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Η εμπλοκή σημειώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχαίτισης, μετά τις παραβιάσεις που καταγράφηκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Κλιμάκωση των τελευταίων ημερών

Το περιστατικό έρχεται μετά από σταδιακή αύξηση των τουρκικών κινήσεων στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες.

Οι παραβάσεις του FIR Αθηνών και οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου έχουν επαναφέρει την ένταση στο πεδίο, με την εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων να επιβεβαιώνει το κλίμα κλιμάκωσης.

Η Αθήνα παρακολουθεί τις τουρκικές κινήσεις, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης.