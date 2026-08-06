Πρωτοφανείς εικόνες που παραπέμπουν σε αποκαλυπτικό σενάριο εκτυλίχθηκαν στο Νταγκεστάν της νοτιοδυτικής Ρωσίας, όταν ένα γιγαντιαίο σμήνος από εκατομμύρια ακρίδες σκέπασε πλήρως τον ουρανό. Το πρωτοφανές φυσικό φαινόμενο μεταμόρφωσε μια ήσυχη Κυριακή σε πραγματικό εφιάλτη για τους κατοίκους της περιοχής, προκαλώντας έντονο τρόμο και αναστάτωση.



Οι ντόπιοι αναγκάστηκαν να βρουν εσπευσμένα καταφύγιο μέσα στα αυτοκίνητά τους, παρακολουθώντας τις ακρίδες να σαρώνουν τις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Κιζλιάρ. Η πυκνότητα του σμήνους ήταν τόσο μεγάλη που το φως του ήλιου αποκλείστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ η ανησυχία για πιθανή εισβολή των εντόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα του Βόρειου Καυκάσου χτύπησε κόκκινο.



Ένας από τους κατοίκους που κατέγραψε τις σοκαριστικές εικόνες με το κινητό του τηλέφωνο ακούγεται να περιγράφει με πανικό την κατάσταση: «Πού κατευθύνονται; Τι στο καλό είναι αυτό; Ευτυχώς που δεν κινούνται προς την πόλη! Θα μας φάνε ζωντανούς!».

Εφιάλτης για τις καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή

Αν και το θέαμα προκαλεί πανικό, οι ακρίδες δεν συνιστούν άμεση απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, θεωρούνται από τους πλέον καταστροφικούς αγροτικούς εχθρούς παγκοσμίως, καθώς είναι ικανές να ισοπεδώσουν ολοσχερώς ζωτικές καλλιέργειες μέσα σε λίγα λεπτά.

Το υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων του Νταγκεστάν ανακοίνωσε ότι έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα καταπολέμησης των εντόμων, επιβεβαιώνοντας πως έχουν ήδη αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αρκετά μεγάλα σμήνη.



Ωστόσο, οι αρχές υπογραμμίζουν τις δυσκολίες του εγχειρήματος: «Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα μεταναστευτικά σμήνη ακρίδων μετακινούνται από περιοχές προστασίας της φύσης και καταφύγια, όπου ο χημικός ψεκασμός απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία. Ωστόσο, μόλις τα έντομα μετακινηθούν σε περιοχές όπου επιτρέπεται η επέμβαση, επιστρατεύεται όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός».

Drones και διεθνής συνεργασία ενάντια στην εισβολή

Οι ακρίδες συνιστούν σοβαρότατη απειλή για την τροφική ασφάλεια στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Τα έντομα αυτά μπορούν να διανύσουν έως και 93 μίλια την ημέρα, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.



Απέναντι σε αυτή τη βιβλική απειλή, οι χώρες της περιοχής επιστρατεύουν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν συνεργάστηκαν πρόσφατα για τη χρήση drones στη διαχείριση των σμηνών.



Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι και 25 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή, εξαιτίας τριών συγκεκριμένων ειδών ακρίδας που λυμαίνονται τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κεντρική Ασία: της ιταλικής, της μαροκινής και της ασιατικής μεταναστευτικής ακρίδας.