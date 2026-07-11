Η θερινή άδεια συνοδεύεται και από το αντίστοιχο επίδομα, το οποίο οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στους εργαζομένους πριν από την έναρξη της άδειάς τους.

Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες τόσο για τη χορήγηση της άδειας όσο και για την πληρωμή των αποδοχών και του επιδόματος, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία των μισθωτών.

Το επίδομα αδείας, πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά, κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος πέραν εκείνων που προβλέπει η νομοθεσία.

Εάν ο εργοδότης δεν εγκρίνει ή δεν χορηγήσει την άδεια που έχει αιτηθεί ο εργαζόμενος εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας προσαυξημένες κατά 100%.

Κατά το διάστημα της άδειας, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές του, δηλαδή το σύνολο των αποδοχών που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται με βάση τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου, ενώ κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.

Το ποσό του επιδόματος αντιστοιχεί στις τακτικές και συνήθεις αποδοχές που καταβάλλονται κατά την περίοδο της άδειας.

Ωστόσο, υπάρχουν ανώτατα όρια. Για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Αντίστοιχα, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με το κομμάτι, με ποσοστά ή με άλλο σύστημα αμοιβής, το ανώτατο όριο είναι οι αποδοχές δεκατριών ημερών.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επίδομα ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού του, ενώ εκείνος που αμείβεται με ημερομίσθιο λαμβάνει επίδομα που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια.

Όσοι επιθυμούν να υπολογίσουν με ακρίβεια το ποσό που δικαιούνται μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο σχετικός υπολογισμός με βάση τα στοιχεία του κάθε εργαζομένου.

Τι ισχύει για τη χορήγηση της άδειας

Η ετήσια άδεια με αποδοχές αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε εργαζομένου και χορηγείται κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο εργοδότης υποχρεούται να εγκρίνει και να χορηγήσει την άδεια μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο.

Παράλληλα, για την καλοκαιρινή περίοδο προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και η άσκηση του σχετικού δικαιώματος από το προσωπικό.