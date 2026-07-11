Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα των «Βακχών» στην Επίδαυρο ήταν και η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Αρχαίο Θέατρο για να παρακολουθήσει τη νέα παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, απολαμβάνοντας μια βραδιά αφιερωμένη στο αρχαίο δράμα.

Η παράσταση «Βάκχες», σε σκηνοθεσία του Javor Gardev, ανέβηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και αποτελεί μια σημαντική διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Λεονίντ Γιόβτσεφ ως Διόνυσος, η Λουκία Μιχαλοπούλου στον ρόλο της Αγαύης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης ως Πενθέας, ενώ τη μουσική επένδυση της παράστασης ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής το βρετανικό συγκρότημα The Tiger Lillies, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην τραγωδία του Ευριπίδη.

Λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης στάθηκαν μπροστά στον φωτογραφικό φακό, χαμογελώντας και ποζάροντας μαζί. Το ζευγάρι έδειχνε χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή του έξοδο στην Επίδαυρο, όπου βρέθηκαν μαζί με πλήθος θεατών για να παρακολουθήσουν μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του φετινού φεστιβάλ.