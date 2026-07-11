Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα, ενώ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Λόγω των καπνών που αναπτύχθηκαν, απομακρύνθηκαν προληπτικά τα άτομα που βρίσκονταν στο ισόγειο. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να εκκενωθούν θάλαμοι ή να μετακινηθούν ασθενείς από τις κλινικές του νοσοκομείου.