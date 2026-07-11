Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:45 και άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η επέκτασή του.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα από drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα του σημείου.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.