Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο, από την καταδίωξη του 20χρονου από αστυνομικούς στο Άργος και τους πυροβολισμούς κατά του νεαρού, φέρνει στο φως το MEGA και οι «Εξελίξεις Τώρα».

Είναι η στιγμή που οι δύο αστυνομικοί καταδιώκουν και πυροβολούν τον 20χρονο.

Ο ήχος των πυροβολισμών «κόβει» την ανάσα. Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30.

Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23.

Στον χώρο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

Ο διάλογος που ακολουθεί δείχνει την αναστάτωση που επικρατεί δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο του MEGA