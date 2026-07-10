Μη αναστρέψιμη χαρακτηρίζεται η εγκεφαλική βλάβη που έχει υποστεί ο 20χρονος, ο οποίος πυροβολήθηκε από δύο αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, το βράδυ της 7ης Ιουλίου.

Η δικηγόρος της μητέρας του, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε στο MEGA ότι παρέλαβε το ιατρικό πιστοποιητικό του νεαρού, σύμφωνα με το οποίο φέρει τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Κατά την ίδια, το τραύμα χαρακτηρίζεται «μοιραίο», ενώ ο 20χρονος αναμένεται να υποβληθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες σε εξετάσεις εγκεφαλικού θανάτου, προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν την ακριβή κλινική του κατάσταση.

Η δικηγόρος ανέφερε ότι ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο, ο νεαρός ενδέχεται να επιβιώσει με πλήρη απώλεια συνειδητότητας, σε κατάσταση που περιέγραψε ως «φυτική».

Η σφαίρα παραμένει στον εγκέφαλο

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Μαρία Σφέτσου, η μαγνητική εξέταση έδειξε κάταγμα του ινιακού οστού στη βάση του κρανίου από σφαίρα, η οποία έχει εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα ευρήματα δείχνουν πως ο 20χρονος πυροβολήθηκε από πίσω. Πρόκειται, πάντως, για τον ισχυρισμό της νομικής εκπροσώπου της οικογένειας, ο οποίος αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής και δικαστικής έρευνας.

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τη μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η σφαίρα δεν αφαιρέθηκε, καθώς, σύμφωνα με τη δικηγόρο, η αιμοστατική του κατάσταση δεν επέτρεπε μια τέτοια επέμβαση.

Η μητέρα του είχε αρχικά αναφέρει ότι το παιδί της είχε δεχθεί πέντε σφαίρες στο κεφάλι, πληροφορία που, όπως εξήγησε η δικηγόρος, της είχε μεταφέρει γιατρός. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν επιβεβαιώνεται από τη μαγνητική εξέταση και τις έως τώρα εκτιμήσεις των γιατρών του ΚΑΤ.

«Η μία σφαίρα ήταν η μοιραία, αυτή που προκάλεσε τη μη αναστρέψιμη βλάβη», ανέφερε η κ. Σφέτσου.

Η οικογένεια επικαλείται την αναπηρία του 20χρονου

Αναφερόμενη στη συμπεριφορά του νεαρού όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, η δικηγόρος υπενθύμισε ότι ο 20χρονος αντιμετωπίζει νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ.

Κατά την οικογένεια, η αντίδρασή του οφειλόταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με βίαιο τρόπο.

Η νομική εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο νεαρός είχε προηγούμενη τραυματική εμπειρία από αστυνομική κράτηση, ενώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και να αξιολογηθούν μαζί με τις καταθέσεις, το οπτικό υλικό και τα ευρήματα της βαλλιστικής έρευνας.

Στον ανακριτή η μητέρα του

Η μητέρα του 20χρονου βρέθηκε την Παρασκευή στα Δικαστήρια Ναυπλίου, όπου κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή για όσα γνωρίζει σχετικά με την υπόθεση.

Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ΟΠΚΕ Αργολίδας και είναι ηλικίας περίπου 50 ετών, παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

Σε βάρος των δύο αστυνομικών ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι η προθεσμία ζητήθηκε επειδή πρόκειται για δύσκολη και σύνθετη δικογραφία, ενώ αναμένονται κρίσιμα έγγραφα που θα πρέπει να μελετηθούν πριν από τις απολογίες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν αποδέχονται τον ενδεχόμενο δόλο που τους αποδίδεται.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων και το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες.